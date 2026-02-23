CDMX: Aviso por frío extremo los próximos cuatro días – Conoce las fechas críticas

La Ciudad de México se prepara para un importante descenso de temperaturas en los próximos días. Mantente informado para protegerte del frío.

La Ciudad de México ha emitido un aviso especial sobre un pronóstico de descenso de temperaturas que se extenderá por cuatro días. La alerta fue anunciada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), destacando la necesidad de tomar precauciones.

Detalles del Aviso

Esta información, divulgada en un comunicado oficial el pasado 20 de febrero, señala que el mal tiempo comenzará a notarse a partir de la tarde del domingo 22 y se prolongará hasta el martes 24. Los días lunes y martes se anticipan como los más fríos.

Condiciones Esperadas

El descenso considerable en las temperaturas podría ir acompañado por rachas de viento que oscilarán entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones climáticas son motivo de alerta y se espera que permanezcan hasta el lunes.

Recomendaciones para la Población

En este contexto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos sugiere a la población que adopte diversas medidas de cuidado, como:

Vestimenta: Abrigarse adecuadamente usando varias capas de ropa.

Abrigarse adecuadamente usando varias capas de ropa. Salud: Mantenerse hidratado y consumir verduras y frutas.

Mantenerse hidratado y consumir verduras y frutas. Seguridad: Evitar áreas con árboles grandes o estructuras inestables debido a los vientos.

Formación de Lluvias

Además, se podrían producir lluvias ligeras debido a las condiciones climáticas invernales. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre estas actualizaciones.

Nivel de Alerta

La dependencia capitalina ha propuesto estar atentos a los avisos oficiales de Protección Civil para adaptarse a estos cambios climáticos que impactarán la calidad de vida en la ciudad durante los próximos días.