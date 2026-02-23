Grindr Prueba Emparejamiento por IA en Australia: ¿La Solución ante la Fatiga de Apps de Citas?

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en las aplicaciones de citas, Grindr, la popular plataforma para hombres gay y bisexuales, lanza un nuevo sistema de suscripciones premium que incorpora inteligencia artificial para mejorar la experiencia de matchmaking.

Grindr, conocido por conectar a hombres en su área a través de perfiles que incluyen fotos y descripciones, cuenta con 15 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial. Con este reciente cambio, busca no solo mejorar la seguridad de sus usuarios, sino también aportar una mejora significativa en su funcionalidad.

IA y Seguridad: Un Doble Enfoque

Con el fin de proteger a sus usuarios más jóvenes, Grindr ha comenzado a implementar inteligencia artificial para detectar perfiles que puedan corresponder a usuarios menores de edad. Desde diciembre, la plataforma lleva a cabo verificaciones de edad en Australia a través de controles faciales o identificación, lo que podría ayudar a disminuir el acceso de menores a la aplicación.

Nuevas Funciones de Suscripción

El modelo de suscripción premium, denominado «Edge», se está probando inicialmente en Australia y Nueva Zelanda y ofrece características avanzadas a un costo mensual que oscila entre A$109.99 y, en algunos mercados de EE. UU., hasta US$349. Los usuarios de esta categoría recibirán resúmenes de conversaciones previas, facilitando la reconexión en viajes y sugiriendo posibles partidos basados en sus interacciones pasadas.

Características Destacadas de «Edge»

Denominada “gAI”, esta nueva función utiliza datos de estadísticas y conversaciones para identificar a otros usuarios que podrían ser un buen partido, optimizando así las oportunidades de interacción.

Rumbo a un Futuro Más Seguro

En paralelo a estos avances, se ha establecido una investigación parlamentaria en Victoria para analizar delitos relacionados y el posible papel de los ‘influencers’ de la «manosfera» en la promoción de ataques homofóbicos. Esta respuesta es clave tras reportes de crimen que involucran a usuarios de aplicaciones de citas.

Testeo en Australia: Una Estrategia Efectiva

Tristan Pineiro, director de marketing global de Grindr, subraya la importancia de Australia como mercado de prueba debido a su receptividad al feedback. Aunque la mayoría de los usuarios se mantienen en la versión gratuita de la aplicación, Grindr busca innovar y brindar opciones que justifiquen la tarifa de suscripción, especialmente para quienes desean funcionalidades más avanzadas.

Respuestas Mixtas de los Usuarios

Si bien muchos apreciarán las nuevas características, Pineiro reconoce que algunos usuarios pueden optar por no compartir sus datos con la inteligencia artificial de Grindr, lo que asegura estará claramente señalado para evitar confusiones.

Continuidad en la Conexión entre Usuarios Jóvenes

Grindr parece no haber experimentado la misma pérdida de interés que otras aplicaciones de citas dirigidas a la generación Z. La posibilidad de conectarse instantáneamente con otros sigue siendo un punto fuerte, ofreciendo una experiencia envolvente y gratificante.