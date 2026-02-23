La UOM y sindicatos aliados convocan un paro de 36 horas y buscan respaldo de la CGT

El próximo 27 de febrero, los sindicatos más combativos de la CGT llevarán a cabo un paro de 24 horas acompañado de movilizaciones. Este movimiento busca frenar la controvertida reforma laboral que se debatirá en el Senado.

Convocatoria al Paro: ¿Quiénes Participan?

Los sectores más radicales de la CGT, liderados por la UOM, se preparan para un paro de 24 horas y 12 horas de movilización. Según fuentes sindicals, este miércoles se reunirá el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) para definir los detalles de la manifestación.

Las Expectativas en el Frente Sindical

Los gremios como Aceiteros, UOM y Pilotos, así como ATE, se unirán en una presión conjunta para influir sobre los dirigentes más conciliadores de la CGT, quienes se encuentran en la sede de Azopardo.

La semana pasada, se concretó un paro general, pero la tensión interna en la CGT se hizo evidente cuando Abel Furlán, secretario general de la UOM, expresó sus dudas sobre las negociaciones entre la CGT y el Gobierno. “No hay nada que negociar”, afirmó, insistiendo en que cada artículo de la reforma representaba una degradación de los derechos laborales.