La UOM y sindicatos aliados convocan un paro de 36 horas y buscan respaldo de la CGT

El Paro Nacional que Desafía la Reforma Laboral: Detalles y Reacciones
El próximo 27 de febrero, los sindicatos más combativos de la CGT llevarán a cabo un paro de 24 horas acompañado de movilizaciones. Este movimiento busca frenar la controvertida reforma laboral que se debatirá en el Senado.
Convocatoria al Paro: ¿Quiénes Participan?
Los sectores más radicales de la CGT, liderados por la UOM, se preparan para un paro de 24 horas y 12 horas de movilización. Según fuentes sindicals, este miércoles se reunirá el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) para definir los detalles de la manifestación.
Las Expectativas en el Frente Sindical
Los gremios como Aceiteros, UOM y Pilotos, así como ATE, se unirán en una presión conjunta para influir sobre los dirigentes más conciliadores de la CGT, quienes se encuentran en la sede de Azopardo.
La semana pasada, se concretó un paro general, pero la tensión interna en la CGT se hizo evidente cuando Abel Furlán, secretario general de la UOM, expresó sus dudas sobre las negociaciones entre la CGT y el Gobierno. “No hay nada que negociar”, afirmó, insistiendo en que cada artículo de la reforma representaba una degradación de los derechos laborales.
El Rol de Jorge Sola y la Estrategia Judicial
Por otro lado, Jorge Sola, cotitular de la CGT, anunció que su enfoque para hacer frente a la reforma no será a través de paros, sino mediante acciones judiciales. “Vamos a judicializar la ley en su totalidad”, aseguró, enfatizando su carácter inconstitucional.
La Resistencia Sindical
La estrategia de Sola contrasta con la de Furlán y otros gremios, lo que refleja las divisiones internas en el movimiento sindical. Mientras algunos optan por la calle, otros eligen la vía legal para enfrentar lo que consideran un ataque a los derechos de los trabajadores.
La Reforma Laboral: Estado Actual
El 20 de febrero, la reforma laboral promovida por el oficialismo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, siendo aprobada con 135 votos a favor frente a 115 en contra. Ahora regresará al Senado para discutir las modificaciones realizadas.
Apoyos y Oposición
El proyecto cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros partidos provinciales, mientras que Unión por la Patria, la izquierda y diputados de diversas provincias se oponen categóricamente a la iniciativa.