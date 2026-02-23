Gallardo evalúa su futuro en River

River Plate atraviesa una crisis profunda después de caer ante Vélez en el estadio José Amalfitani. Esta derrota marca la tercera en seis partidos del Apertura 2026, y la situación del DT es cada vez más crítica.

El equipo de Núñez continúa con un rendimiento irregular. Sin la intervención de un error defensivo en la Copa Argentina, el panorama podría haber sido aún más oscuro. A pesar de haber conseguido un triunfo en ese torneo, el rendimiento en el Apertura ha sido decepcionante.

El partido contra Vélez evidenció las falencias del equipo, que no logra encadenar buenos resultados. Sus delanteros no anotan desde octubre de 2025, y la lista de lesiones se incrementa, lo que complicó aún más su desempeño en Liniers. El entrenador, ante la presión, decidió no dar la conferencia de prensa tras el encuentro, lo que avivó los rumores sobre su posible salida del club.

Una racha preocupante

No es la primera vez que el técnico se comporta de esta manera tras un mal resultado. En los últimos 15 partidos, River ha cosechado 11 derrotas, un récord alarmante para un club de su envergadura. Tras dejar el estadio Monumental, se comentó que buscaría un tiempo para reflexionar sobre su futuro en el equipo.

Posiciones y consecuencias

La situación en las tablas de posiciones es crítica. En la Zona B, River ocupa el décimo lugar con solo siete puntos, lo que lo aleja de los playoffs. En la tabla anual, la situación empeora: se encuentra en la vigésima posición y a ocho puntos del líder, Independiente Rivadavia. La racha negativa se extiende a cuatro partidos sin ganar.

Un ambiente tenso

La atmósfera en Liniers estaba cargada. Los dirigentes, entre ellos el nuevo presidente Stéfano Di Carlo y los asesores futbolísticos David Trezeguet y Enzo Francescoli, se marcharon sin hacer declaraciones. Asimismo, los jugadores evitaron a los medios en zona mixta, reflejando un estado de ánimo colectivo de descontento.

El plantel tiene programado volver a los entrenamientos el lunes 23 por la tarde en Ezeiza, con la vista puesta en el próximo desafío contra Banfield, que se disputará el jueves 26 a las 19:30 en el Monumental.