Hallan pistas sobre el secuestro de Chris Baghsarian, 85 años, en un auto calcinado en Sídney

La investigación sobre la misteriosa desaparición de Chris Baghsarian, un abuelo de 85 años, avanza tras hallazgos forenses en un vehículo quemado. La policía intensifica la búsqueda para esclarecer este inquietante caso de posible confusión de identidad.

La angustia se intensifica en Sydney debido a la desaparición de Chris Baghsarian, quien fue secuestrado hace 11 días. Recientes hallazgos forenses en un automóvil incendiado son el foco de la investigación, mientras la policía registra áreas boscosas en busca de más pistas.

Forense y Búsqueda: Nuevos Elementos Revelados

La policía descubrió evidencia en un Toyota Corolla gris, encontrado quemado en Westmead. El superintendente interino Andrew Marks instó a la comunidad a proporcionar grabaciones que puedan ayudar en la investigación. «El coche fue visto en Glenorie el 14 de febrero, un día después de su secuestro», comentó.

Pistas en una Propiedad Abandonada

Además, se encontraron vínculos entre la evidencia recopilada en el vehículo y una propiedad en Dural, donde se cree que Baghsarian fue detenido tras su rapto. «No podemos revelar todos los detalles de las pruebas, pero sí confirmamos que hay conexiones», agregó Marks.

El Desenlace de una Pesadilla

Baghsarian fue secuestrado por tres hombres fuera de su hogar en Sydney el 13 de febrero. La policía sospecha que pudo ser víctima de un caso de confusión de identidad. Aunque la familia había recibido videos de él en condiciones comprometedoras, las esperanzas de encontrarlo con vida están disminuyendo. “Cada día que pasa aumenta la preocupación,” expresó el superintendente.

Un Llamado Urgente a la Comunidad

Las autoridades han resaltado que el abuelo carece de vínculos con actividades delictivas, lo que complica la investigación. No se ha requerido un rescate, lo que ha llevado a la policía a hacer un llamado directo a los secuestradores para que devuelvan a Baghsarian a un lugar seguro. La familia, que vive un «verdadero horror», ha pedido apoyo de la comunidad para ayudar a resolver este caso angustiante.

La búsqueda sigue en marcha, con recursos municipales siendo desplegados intensamente en el área afectada. Todos aquellos que tengan información relevante o imágenes del vehículo se les pide que se presenten y colaboren con la investigación.