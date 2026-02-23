El Gobierno acelera el cierre de la Subsecretaría de DDHH en la ex ESMA, coincidiendo con el aniversario del último golpe militar

El Gobierno argentino se encuentra en el centro de un nuevo debate sobre la memoria colectiva a semanas del 50° aniversario del último Golpe de Estado, con la propuesta de trasladar la Subsecretaría de Derechos Humanos a un antiguo edificio en Constitución.

El antiguo edificio de Cochabamba 54, que en 2020 iba a ser la sede del Ministerio de la Mujer, Diversidad y Géneros, ahora será considerado para albergar la nueva oficina de Derechos Humanos, un movimiento que ha despertado cuestionamientos y expectativas sobre la dirección política en materia de derechos humanos.

Contexto del Traslado

Este inmueble fue objeto de atención en 2020, cuando se anunció con gran fanfarria su reinado como la primera sede del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, su proceso de remodelación se vio interrumpido en 2022, cuando algunos grupos comenzaron a operar allí debido a problemas de seguridad. Desde que el ministerio fue liquidado y convertido en una subsecretaría, se ha considerado incluso su venta, mostrando la inestabilidad de la política relacionada con este espacio.

Un Cambio de Perspectiva en Derechos Humanos

Esta propuesta de traslado no es casual; refleja una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei. Desde su llegada, se ha intentado reconfigurar la narrativa sobre los derechos humanos, buscando alejarse de la visión del kirchnerismo, que se centró exclusivamente en las víctimas de la última dictadura. La intención es abrazar una “memoria completa” que reúna todas las voces, incluidas aquellas de las víctimas de la violencia previa al golpe de 1976.

Preparativos para el Movimiento

Recientemente, en los pasillos del Ministerio de Justicia, surgieron rumores sobre la inminencia de la mudanza para marzo. Aún se desconoce si este traslado se llevará a cabo antes o después del 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia».

Cambios en la Lideranza

La Subsecretaría de Derechos Humanos experimentó un cambio de autoridad el 10 de diciembre, cuando Joaquín Mogaburu asumió el cargo. Bajo su dirección, se están llevando a cabo las gestiones para concretar el traslado, aunque el nuevo edificio sigue en obras.

El Futuro de la Ex ESMA

A pesar de que la Subsecretaría se mudará, diversos espacios destinados a la memoria y la promoción de derechos humanos seguirán funcionando en el predio de la ex ESMA. Entre ellos se encuentran el Archivo Nacional para la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, que mantienen su compromiso con la historia reciente del país.

Un Giro en la Política de Derechos Humanos

Desde sus inicios, el gobierno de Milei ha buscado romper moldes con su enfoque en derechos humanos. La estrategia de “memoria completa” propone no solo condenar las violaciones de derechos cometidas por la dictadura, sino también reconocer las acciones de organizaciones terroristas previas, lo que ha generado división de opiniones en la sociedad.

Commemoraciones Futura

La administración ha planificado publicaciones con un tono que reflejan esta nueva visión, como el video encargado al escritor Agustín Laje para conmemorar en 2025 el «Día Nacional de la Memoria». Este tipo de decisiones resuena con su enfoque de destacar una narrativa más abarcativa sobre la historia reciente de Argentina.