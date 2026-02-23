Detienen y liberan al representante de ‘Calarcá’ en negociaciones de paz

Confusión Policial: Liberan a Negociador de las FARC en Colombia

Óscar Ojeda Erazo, conocido como ‘Leopoldo’, fue liberado tras un malentendido durante un control policial, evidenciando la complejidad del proceso de paz en el país.

Detención y Liberación de ‘Leopoldo’

El representante de las disidencias de las FARC, alias ‘Leopoldo’, fue detenido en Puerto Concordia, Meta, en un operativo de rutina. Aunque existía una orden internacional de captura en su contra por narcotráfico y lavado de activos, las autoridades confirmaron su calidad de negociador y suspendieron las órdenes de captura.

El Contexto de Tensión en el Departamento de Meta

La situación en Meta es delicada, con el Ejército colombiano intensificando operaciones contra estructuras armadas lideradas por Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’. Recientemente, estos enfrentamientos han resultado en bajas significativas para las fuerzas armadas.

Divisiones Internas en las FARC

El bloque Jorge Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá’, se enfrenta a un contexto de divisiones internas. A diferencia de otros grupos como el liderado por ‘Mordisco’, que resisten fuertemente al Estado, Mendoza ha mostrado interés en continuar con las negociaciones de paz.

Intervención de la Fiscalía y Garantías Judiciales

La rápida liberación de ‘Leopoldo’ fue posible gracias a la intervención de la Fiscalía, que actúa para asegurar el respeto a los acuerdos de paz. Este tipo de gestos buscan facilitar un entorno propicio para continuar las negociaciones, vitales para abordar las causas del conflicto armado.

Protocolo de Protección para Negociadores

La Unidad Nacional de Protección ha intensificado sus protocolos para salvaguardar a los negociadores. La clara identificación de la escolta de ‘Leopoldo’ como personal de protección fue fundamental para esclarecer su estatus durante el operativo.

Impacto en la Estrategia de Seguridad del Estado

Las dinámicas de los grupos disidentes están influenciando las decisiones estratégicas del gobierno. Mientras algunos optan por el diálogo, otros padecen la presión militar, creando un panorama impredecible en el tratamiento judicial de los involucrados en el conflicto.

Mirada hacia el Futuro

A medida que se desarrollan los diálogos, la situación sigue siendo frágil. Los episodios de violencia recientes resaltan la necesidad de asegurar la protección de todos los participantes, para que el proceso de paz pueda tener éxito y no se comprometa por incidentes inesperados.