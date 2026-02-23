El Mencho: El Ex Policía Detrás del Cartel más Violento de México

La reciente muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en México. Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esta organización se había consolidado como una de las más influyentes del país en los últimos años.

El Ascenso de ‘El Mencho’ y sus Implicaciones

‘El Mencho’, un antiguo policía de 59 años, había liderado el CJNG, un grupo notorio por su violencia extrema y tácticas sofisticadas, incluyendo ataques aéreos contra las fuerzas militares. Su trayectoria en el crimen se remonta a los años 90, cuando comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas, eventualmente fundando el CJNG en 2007 tras una ruptura con el Cártel de Sinaloa.

Un Rival Poderoso en el Narcotráfico

Aunque no tan famoso internacionalmente como el Cártel de Sinaloa, el CJNG se ha ganado una reputación temible en México, especialmente tras ataques de alto perfil, como el fallido intento de asesinato al jefe de policía de la Ciudad de México en 2020.

Violencia y Tácticas Innovadoras

El CJNG se destaca no solo por su violencia, sino también por su capacidad de innovación en tácticas de combate, utilizando drones para lanzar explosivos y minas en su lucha contra las autoridades. La amenaza que representa su operación ha sido reconocida tanto en México como en Estados Unidos, donde la DEA clasifica al CJNG como un competidor formidable del Cártel de Sinaloa.

Impacto en el Terreno

Según expertos en seguridad, el CJNG ha desafiado la capacidad del gobierno mexicano, especialmente en ciudades pequeñas y medianas donde un grupo de 50 operativos del cártel puede superar a las fuerzas policiales locales. Esto ha perpetuado un clima de terror en varias regiones del país.

El Comercio de Drogas y el Futuro

Con conexiones en todos los estados de EE. UU., el CJNG se ha afirmado como uno de los principales proveedores de cocaína y otros narcóticos, generando miles de millones en ganancias. A pesar de la reciente caída de su líder, el futuro del cártel seguirá siendo un tema de preocupación en la agenda de seguridad nacional.

Una Vida en las Sombras

A diferencia de otros líderes del narcotráfico que buscan la notoriedad, como Joaquín «El Chapo» Guzmán, ‘El Mencho’ prefería permanecer en las sombras, evitando la atención pública. Sin embargo, su perfil bajo no impidió que fuera objeto de múltiples acusaciones en Estados Unidos, donde se le imputaron serias infracciones relacionadas con el tráfico de sustancias controladas.

El Legado de ‘El Mencho’

Efectuando una serie de arrestos y enfrentamientos letales, la muerte de ‘El Mencho’ trae consigo incertidumbre, pero también una oportunidad para que las fuerzas de seguridad intensifiquen sus esfuerzos contra el narcotráfico en México y restauren la ley y el orden en sus territorios más conflictivos.