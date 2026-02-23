Récord histórico: Las 14 visitas de Milei a Trump en detalle

En un periodo récord, Javier Milei ha viajado a Estados Unidos 14 veces en poco más de dos años, estableciendo un nuevo estándar en la diplomacia argentina. Su relación con Donald Trump se fortalece, generando alineaciones políticas sin precedentes.

Un Viaje Inédito: Participación en el Consejo de la Paz

Esta semana, Milei realizó su 14° visita a Washington, donde asistió a la sesión inaugural del Consejo de la Paz, un organismo creado por Trump para supervisar la reconstrucción de Gaza. Durante el evento, Trump anunció un compromiso inicial de más de 5.000 millones de dólares para ayudar a la región, atrayendo la participación de múltiples países, incluidos Arabia Saudita, Qatar y Egipto.

Argentina como Miembro Fundador

Argentina se integró al Consejo de la Paz sin aportar fondos directamente, pero considera participar con fuerzas de paz. En la reunión, Trump no escatimó en elogios hacia Milei: “Apoyo a este caballero… lo estás haciendo muy bien”.

El Vínculo Personal y Político con Trump

La relación entre Milei y Trump se consolidó durante la campaña electoral de 2023 y se intensificó tras la asunción de Trump en enero de 2025, cuando Milei estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Viajes Clave que Marcan la Alianza

Estos son algunos de los viajes más significativos que reflejan esta conexión:

Enero 2025 – Washington: Asunción de Trump. Primer gesto de alineación post-electoral.

Asunción de Trump. Primer gesto de alineación post-electoral. Octubre 2025 – Washington: Reunión oficial con almuerzo entre gabinetes, donde se discutieron acuerdos comerciales y un swap de 20.000 millones de dólares.

Reunión oficial con almuerzo entre gabinetes, donde se discutieron acuerdos comerciales y un swap de 20.000 millones de dólares. Noviembre 2025 – Mar-a-Lago: Participación en CPAC, con foros de negocios y encuentros con líderes del conservadurismo.

Participación en CPAC, con foros de negocios y encuentros con líderes del conservadurismo. Septiembre 2025 – Nueva York: Asamblea General de la ONU, donde Milei mantuvo una reunión bilateral con Trump.

Asamblea General de la ONU, donde Milei mantuvo una reunión bilateral con Trump. Febrero 2026 – Washington: Consejo de la Paz, con respaldo explícito de Trump.

Un Futuro Diplomático Desafiante

El próximo viaje está programado para el 7 de marzo en Miami, donde se llevará a cabo una cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por Trump, seguida de la Argentina Week en Manhattan del 9 al 11 de marzo, centrada en atraer inversiones.

Impacto de los Viajes: Debate en el Ámbito Local

La frecuencia de estos desplazamientos, casi un viaje cada dos meses, ha generado controversia. Mientras que Milei insiste en una “alianza estratégica” con EE. UU. para revitalizar Argentina, críticos cuestionan los costos de logística y el posible desvío de atención de problemas internos urgentes. No obstante, el Gobierno resalta dos logros: la recuperación de credibilidad internacional y un nuevo posicionamiento como referente conservador en el ámbito global.