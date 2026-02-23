¡Comodoro Rivadavia celebra su 125 aniversario!

El 23 de febrero, Comodoro Rivadavia marca su 125° aniversario en medio de un panorama marcado por la ayuda a los barrios afectados por un deslizamiento de tierra, posponiendo los actos conmemorativos.

Comodoro Rivadavia celebra un aniversario emblemático, recordando su origen en 1901, cuando el decreto nacional que dio vida al pueblo fue firmado. Esta localidad, cuyo nombre rinde homenaje a Víctor José Martín Rivadavia Villagrán, primer ministro de Marina de la Nación, se asentó estratégicamente entre Punta Borja y Punta Marqués, donde una baliza ayudó a los navegantes a finales del siglo XIX.

Vista histórica del casco céntrico de Comodoro Rivadavia en 1925 // Fototeca de Comodoro Rivadavia

Un Crecimiento Marcado por el Petróleo

El desarrollo económico y demográfico de Comodoro Rivadavia se disparó tras el descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907. Una perforación inicialmente destinada a buscar agua reveló grandes reservas de hidrocarburos cerca del asentamiento original, cimentando la ciudad como la Capital Nacional del Petróleo. Hoy, el Cerro Chenque se erige como símbolo de su evolución y crecimiento en la Patagonia.

Actos Suspendidos por la Emergencia Social

En esta ocasión, los festejos oficiales han sido cancelados debido a la emergencia ocasionada por el deslizamiento de terreno en el cerro Hermitte, que ha afectado a varios barrios del sector norte. El intendente Othar Macharashvili informó que todos los recursos del municipio están siendo redirigidos hacia la asistencia de las familias afectadas, lo que llevó a la suspensión de las actividades previstas para conmemorar los 125 años de la ciudad.

Una Identidad Forjada por la Historia

A pesar de la cancelación de los eventos, este aniversario invita a reflexionar sobre la identidad de Comodoro Rivadavia, una ciudad construida por pioneros, trabajadores del petróleo e inmigrantes. Su vasta herencia histórica, cultural y natural, junto con su rol estratégico en la región, son parte de una trayectoria que transita más de un siglo repleto de cambios y crecimiento.