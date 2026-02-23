Periodista israelí sugiere que deberían haber muerto 100,000 gazas tras el 7 de octubre: podría perder su visa a Australia.

El periodista israelí Zvi Yehezkeli, conocido por sus controvertidas opiniones, podría enfrentar restricciones para ingresar a Australia. Esto surge en medio de un evento de recaudación de fondos programado para el próximo mes.

Fondo de la Controversia

Yehezkeli, quien trabaja como comentarista de asuntos árabes para el canal de televisión israelí i24, ha sido criticado por incitar a la violencia tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Comentó que Israel debería haber respondido con una gran cantidad de bajas en Gaza, lo que ha suscitado la preocupación de las autoridades australianas.

Posibles Consecuencias del Comentario

El ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke, ha manifestado que está considerando la solicitud de visa de Yehezkeli. “Siempre me sorprende que alguien que ha hecho comentarios tan incendiarios esté promocionando una gira antes de tener su visa aprobada”, declaró Burke.

Eventos Programados en Australia

El periodista tiene planeado participar en dos eventos en Sydney y Melbourne, con el respaldo de la Asociación Judía Australiana (AJA) y otras organizaciones, junto al ex presidente israelí Reuven Rivlin. Su participación ha generado indignación y debate en torno a la libertad de expresión y la seguridad pública.

Reacciones a las Declaraciones de Yehezkeli

Las palabras de Yehezkeli no son nuevas y han traído consigo una ola de controversia. Anteriormente, había calificado a periodistas palestinos muertos como “periodistas terroristas”, lo que intensificó aún más la crítica hacia su figura.

La Respuesta del Periodista

Yehezkeli se disculpó en un video, aclarando que no abogaba por la muerte de periodistas en general, sino específicamente contra aquellos que, según él, utilizan su condición de prensa para participar en actividades bélicas.

El Contexto Internacional

Las tensiones diplomáticas entre Australia e Israel han aumentado desde la negativa de visas a figuras israelíes de extrema derecha, reavivando un debate sobre la intersección entre derechos de expresión y seguridad nacional.

Impacto en las Relaciones Diplomáticas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha criticado a los líderes australianos, acusándolos de falta de apoyo hacia Israel y sus ciudadanos judíos. Este conflicto ha llevado incluso a revocaciones de visas para representantes australianos en el extranjero.