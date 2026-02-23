«Influencer Libertaria Denuncia Estafa Inmobiliaria»

Marilú, conocida por su ferviente apoyo al gobierno de Javier Milei, hizo una dura revelación en su cuenta de X: fue víctima de una estafa inmobiliaria, una experiencia que compartió de manera abierta con sus seguidores.

La influencer expuso este domingo las capturas de pantalla que respaldan su denuncia, afirmando: «Fui víctima de una estafa inmobiliaria y ahora me siento una pelotuda.» Tras realizar una transferencia bancaria, observó que el contacto había borrado los mensajes de la conversación.

Adicionalmente, Marilú mostró su comunicación con el soporte técnico de Mercado Pago, donde el bot indicó que no podía reembolsarle el dinero, dado que la operación fue autorizada por ella. La influencer compartió su frustración al darse cuenta de la dificultad para recuperar su dinero.

Reacciones en Redes Sociales

Las reacciones de los usuarios en redes fueron diversas. Algunos críticos de Marilú recordaron sus festejos anteriores sobre el ajuste estatal, mientras que muchos de sus seguidores expresaron su apoyo tras el incidente.

Su Trayectoria y Controversias

Marilú ganó notoriedad gracias a sus videos críticos hacia la oposición y por su controversial visita a las oficinas de la AFIP, donde celebró los despidos, un hecho que generó gran indignación en el público.

¿Denunciará Formalmente la Estafa?

Hasta el momento, no se ha confirmado si Marilú procederá con una denuncia penal formal ante la fiscalía especializada en delitos informáticos para rastrear al responsable de la cuenta que recibió el dinero.