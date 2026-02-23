Javier Milei en Vivo: Nuevas Medidas del Gobierno

El mandatario argentino, Javier Milei, ha encontrado en Estados Unidos su escenario favorito para sus viajes al exterior. Con una popularidad que lo hace brillar como una verdadera figura pública, su reciente participación en eventos en suelo norteamericano ha generado tanto expectativa como controversia.

La fascinación por Javier Milei en Estados Unidos es palpable. “Es un verdadero rockstar, una celebrity allá”, comenta un compañero de viaje, asombrado por la cantidad de selfies y abrazos que el presidente argentino recibe en cada evento. La reciente Gala Prosperidad Hispana, organizada en Mar-a-Lago por Donald Trump, fue una de las ocasiones que despertó el interés. Sin embargo, Milei no asistió a la gala, dejando a muchos decepcionados.

Un fiasco para algunos, una oportunidad para otros

A pesar de que Trump y su equipo no mostraron molestias por la ausencia de Milei, el evento quedó marcado por el desconcierto de políticos, empresarios y personalidades que deseaban compartir una mesa con él. Se comenta que el costo inicial de U$S 20,000 para sentarse junto al presidente, se disparó hasta los U$S 100,000 a medida que se acercaba la fecha, evidenciando la alta demanda por su presencia.

El impacto de su participación en el Consejo de la Paz

Sin embargo, el presidente argentino tuvo una agenda significativa, participando el jueves pasado en Washington de la reunión inaugural del Consejo de la Paz, donde logró asegurar un respaldo financiero millonario para la reconstrucción de Gaza. Esta intervención muestra el compromiso de Milei en asuntos internacionales, a pesar de las críticas y la fluctuante percepción en eventos como la gala de Mar-a-Lago.

Su capacidad para generar tanto entusiasmo como controversia en el extranjero resalta un momento intrigante en su presidencia, donde la atención internacional no solo depende de su figura, sino también de sus acciones en el plano global.