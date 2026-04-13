Avances en el Diálogo entre Irán y EE. UU.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán son prioridad en el ámbito internacional mientras se aproxima el vencimiento de la tregua, con plazo hasta el 22 de abril.

Contexto de la Situación Actual

Recientemente, las negociaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán concluyeron sin un acuerdo claro. Ante esta realidad, mediadores regionales han intensificado esfuerzos para facilitar una segunda ronda de diálogos que evite el colapso de la tregua vigente desde hace dos semanas.

Principales Puntos de Fricción

Entre los temas más controversiales se encuentran la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz sin el pago de tasas y el manejo de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Por su parte, Teherán exige la liberación de unos 27.000 millones de dólares en activos que permanecen congelados.

Mediaciones Activas y Perspectivas Futuras

Las autoridades de Pakistán están llevando a cabo consultas tanto con Washington como con Teherán para facilitar el reinicio de las negociaciones. A pesar de las tensiones, los mediadores expresan un optimismo cauteloso sobre la posibilidad de mantener un compromiso duradero entre las partes.

Plazos Críticos y el Reto de la Paz

El objetivo primordial es alcanzar un acuerdo antes del 22 de abril. Alcanzar un entendimiento antes de esta fecha es vital para prevenir un eventual regreso a las hostilidades en la región, según afirman diversas fuentes diplomáticas.