Bitcoin, Dólar y Trump: La Nueva Era del Dinero Global

En un movimiento audaz, Irán ha decidido aceptar Bitcoin, stablecoins y yuanes como métodos de pago para el tránsito a través del estratégico Estrecho de Ormuz, señalando un cambio potencial en el equilibrio financiero mundial.

Irán Busca Eludir el Dominio del Dólar

El gobierno de Teherán ha implementado un sistema de peajes en monedas alternativas, buscando escapar de las sanciones internacionales y de la hegemonía del dólar. Este cambio utiliza una de las rutas de comercio más críticas del mundo para transformar restricciones en un nuevo poder económico.

Un Chokepoint Energético como Herramienta de Poder

Cerca del 20% del petróleo mundial transita por el Estrecho de Ormuz, lo que convierte cualquier cambio en este ámbito en un acontecimiento de gran impacto. Al aceptar criptomonedas y el yuan, Irán no solo vulnera las restricciones financieras, sino que eleva un chokepoint energético a nivel de presión monetaria.

Bitcoin: Un Experimento a Gran Escala

El uso de Bitcoin en el comercio internacional había sido marginal hasta ahora, pero este nuevo escenario podría ser la prueba definitiva para su adopción en infraestructura crítica. Un éxito en la adopción de esta criptomoneda podría consolidarla como una opción viable en transacciones internacionales, a pesar de su conocida volatilidad.

El Yuan: Una Alternativa Práctica

A diferencia de Bitcoin, el yuan ofrece mayor estabilidad y ya cuenta con una infraestructura de pagos en expansión que permite operar fuera del sistema SWIFT. Este movimiento se inscribe en un proceso más amplio de desdolarización que está tomando fuerza en diferentes partes del mundo.

La Opinión de los Expertos

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, menciona que «Irán no está transformando el sistema financiero global por sí solo, pero está demostrando que el dólar ya no es la única opción viable para mover valor en el comercio internacional».

La experta advierte que, ante sanciones y tensiones geopolíticas, las criptomonedas y el yuan funcionan como alternativas de liquidez. Aunque esto no significa que Bitcoin se convierta automáticamente en una moneda de comercio global, sí abre nuevas posibilidades.

Un Eco en el Orden Financiero Global

El economista Federico Glustein señala que «ya no se puede hablar de un orden financiero completamente unipolar». La llegada de distintas monedas al ámbito del comercio internacional está modificando el panorama, aunque el dólar aún mantiene su relevancia central.

El Papel del Yuan y las Criptomonedas

Glustein también destaca que aunque el dólar pueda perder algo de terreno, no hay una amenaza inmediata a su estabilidad. La estructura actual aún carece de una red de mercados alternativos que puedan desafiar al dólar en gran escala. Sin embargo, el uso de criptomonedas y yuanes en contextos sensibles puede erosionar la exclusividad del dólar.

El Futuro del Dólar en el Navegador Global

Nicolás Kohn, un ejecutivo de Balanz, considera que es prematuro prever un cambio estructural en el orden financiero global. Las tensiones geopolíticas actuales limitan las posibilidades de Irán, y eventualidades como negociaciones con EE.UU. podrían impactar negativamente sus intentos de influenciar el flujo comercial en la región.

Mientras tanto, el mercado observa si el enfriamiento de tensiones podría resultar en presiones bajistas sobre el dólar, así como en dinámicas de comercio donde el acceso restringido al billete verde abra un espacio para las criptomonedas.

La realidad es que, aunque el dólar sigue siendo un protagonista en el comercio mundial, las criptomonedas están ganando protagonismo en nichos donde el sistema tradicional impone restricciones.