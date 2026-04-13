Médicos de PAMI critican el nuevo pago de $2.100 por afiliado: ‘Es una locura’

La situación de los médicos de cabecera en Córdoba se ha vuelto insostenible tras la nueva medida del PAMI que reduce drásticamente sus ingresos. Atilio Rossi, delegado de APPAMIA, expresa su indignación ante esta “humillación” del sistema de salud.

Nuevo Sistema de Pago: Un Impacto Drástico

Atilio Rossi condenó la decisión del PAMI de fijar en 2.100 pesos mensuales la cápita por afiliado. Según explicó, anteriormente recibían un pago mixto que incluía una parte base y un porcentaje por consultas, lo que les permitía tener ingresos más estables.

“Ahora, con el cambio, solo se paga una cápita, independientemente de las veces que un paciente consulte. Esto reduce las ganancias de un médico de 1.650.000 pesos a solo 800.000 pesos mensuales, un golpe premeditado”, detalló.

El Rol Vital del Médico de Cabecera

El médico de cabecera juega un papel clave en el sistema de salud. “Soy responsable de la salud integral de mis pacientes, desde los análisis hasta las derivaciones. No hay horario para atender a mis pacientes, y eso implica una gran carga”, enfatizó Rossi. “Además, solo nosotros podemos emitir certificados de defunción, lo que implica una gran responsabilidad, incluso en días no laborables”.

¿Afectará esto a los Jubilados?

Rossi advirtió que este nuevo sistema no solo perjudica a los médicos, sino que podría impactar la atención de los jubilados que dependen del sistema PAMI. “El descontento de los médicos repercute directamente en la calidad de atención que reciben nuestros abuelos”, reflexionó.

Movilización Nacional en Respuesta

Frente a esta situación crítica, Rossi anunció un paro nacional de 72 horas. “Es un llamado desesperado para que PAMI revalúe esta decisión. Convocamos a toda la comunidad y a los profesionales de la salud a unirse a nuestra marcha el miércoles a las 11 de la mañana en las oficinas del PAMI”, instó.

La Inminente Decisión

“Si no vemos respuestas, nos veremos obligados a continuar con medidas de protesta indefinidas. No podemos aceptar una reducción tan alarmante que afecta nuestra profesión y, sobre todo, la atención que brindamos”, concluyó el delegado.