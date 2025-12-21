AySA regresa al mercado de capitales con una colocación de $30.000 millones

La compañía de agua y saneamiento de Argentina, AySA, sorprendió al mercado tras anunciar su reintegración a los mercados financieros, logrando captar el monto máximo previsto de $30.000 millones.

En un movimiento audaz, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dio un paso significativo dando su vuelta a los mercados financieros, alcanzando el objetivo de captar $30.000 millones a través de la colocación de la Serie I de su Fideicomiso Financiero «AySA I».

La licitación pública generó un notable interés, con ofertas que superaron los $61.257 millones, lo que marca una sobresuscripción superior al 100%, según informó la empresa. Este desempeño resalta la recepción positiva de AySA en el sector financiero.

Implicaciones del Éxito Financiero

AySA sostuvo que este logro refleja tanto la eficiencia de su propuesta financiera como su capacidad de obtener fondos sin depender del sistema bancario tradicional. Este enfoque mejora la valoración de la empresa y proporciona una mayor previsibilidad financiera.

Finalidades de la Inversión

El propósito principal de esta operación consiste en fortalecer el capital de trabajo, asegurando ingresos anticipados que garanticen la sostenibilidad y calidad del servicio que presta a cerca de 15 millones de usuarios.

Los recursos generados se destinarán al plan de obras 2024-2026, que busca modernizar y mejorar la calidad del servicio. Este proceso también será un indicador clave del posicionamiento de AySA en el mercado de capitales.

Detalles de la Emisión Financiera

La emisión de los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) se realizó bajo el Programa Global «SECUVAL III», finalizando con un Margen Aplicable del 6,80% nominal anual sobre la tasa TAMAR. Estos títulos cuentan con una calificación de AA+sf (arg) con perspectiva estable, otorgada por FIX SCR.

Los activos subyacentes incluyen la cesión pro solvendo del 100% de los derechos de cobro de los flujos provenientes de servicios de AySA, asegurados a través de tarjetas de crédito y débito.

Camino hacia la Privatización

Paralelamente, el Gobierno planifica un llamado a licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del paquete accionario de AySA a inversores privados durante el primer trimestre de 2026. El 10% restante permanecerá en manos de los empleados, bajo la representación del sindicato dirigido por José Luis Lingieri.

Esta estrategia se asemeja al modelo implementado en los años 90, cuando el servicio de Obras Sanitarias de la Nación fue concedido a Lyonnaise des Eaux (Suez). La Corporación Financiera Internacional (CFI) asesorará el proceso, generando interés internacional que incluye fondos estadounidenses y empresas con experiencia en el sector.