Abren el teléfono del financista ligado a Chiqui Tapia: análisis en curso

Escándalo en el Fútbol Argentino: Investigan a Sur Finanzas por Lavado de Dinero

El tumulto en el ámbito deportivo argentino se intensifica con la investigación a Sur Finanzas, una firma estrechamente vinculada al fútbol, sospechada de estar involucrada en un presunto lavado de dinero.

El propietario de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, se presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora el 2 de diciembre, después de ser buscado por las autoridades para la entrega de su celular. Vallejo presentó su dispositivo y el de su madre, quien figura como presidenta de la empresa, junto con sus respectivas contraseñas. Ambos teléfonos han sido abiertos y ya están siendo analizados.

Según fuentes del ámbito judicial, la Policía Federal logró acceder a la información contenida en los teléfonos de Vallejo. “Ahora queda por ver si se encuentra algo relevante”, comentó un investigador de manera escéptica.

Investigación Bajo el Microscopio Judicial El análisis de los dispositivos es parte de una investigación más amplia ordenada por el juez federal Luis Armella. Este magistrado ha instruido a la Policía Federal y al equipo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) a examinar todo lo incautado durante los recientes allanamientos.

La Relación de Sur Finanzas con el Fútbol La causa está centrada en el posible lavado de dinero relacionado con Sur Finanzas, que ha tenido un rol protagónico en el fútbol argentino, habiendo patrocinado a numerosas entidades y mantenido vínculos cercanos con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Allanamientos y Congelamiento de Activos El 1° de diciembre se llevaron a cabo allanamientos en todas las sucursales de Sur Finanzas, así como en el club Banfield y diversas oficinas relacionadas con un fideicomiso. La fiscal Cecilia Incardona había solicitado previamente el secuestro del celular de Vallejo. Aunque no fue localizable ese día, se presentó a la mañana siguiente y facilitó los dispositivos necesarios.

Impacto en el Sistema Financiero Las autoridades han congelado todas las cuentas de Sur Finanzas y levantado el secreto fiscal, bancario y bursátil de los involucrados. También fueron objeto de allanamientos las dos sedes de la AFA, la Superliga y 18 clubes relacionados, incluyendo Independiente, Racing, San Lorenzo y otros, involucrados en diversas categorías del fútbol profesional.

Detenciones y Nuevas Revelaciones La investigación ha llevado a la detención de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y de dos empleados en un depósito de Turdera, donde se encontraron documentos relevantes y computadoras. Todos están acusados de encubrimiento y obstrucción de la justicia. Sánchez, en un testimonio, afirmó que su única preocupación era mantener su puesto de trabajo y la operatividad de la empresa.