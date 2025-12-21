‘Made in Korea’: La serie que lidera los estrenos de la semana en streaming

Diciembre se despide con una variedad espectacular de estrenos en plataformas de streaming, perfectos para disfrutar durante las fiestas. Descubre las novedades que llegarán entre el 22 y el 28 de diciembre.

Nuevas Series y Películas que No Te Puedes Perder

Un Drama Coreano que Captura la Tensión de los Años 70

Desde el miércoles, Disney+ presenta una nueva serie que te transportará a Corea del Sur de los años 70, repleta de conflictos sociales y políticos. Creada por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, bajo la dirección de Woo Min-ho, la trama gira en torno a un fiscal decidido a combatir la corrupción y un poderoso agente. Protagonizada por las estrellas surcoreanas Hyun Bin y Jung Woo-sung, esta serie promete ser un éxito.

Un Clásico Argentino Regresa

El jueves, Flow repondrá una serie icónica nacional que retrata la vida de Roberto Sánchez, un árbitro de fútbol que enfrenta soledad tras el abandono de su pareja. La historia también sigue a sus sobrinos, residentes en la casa del «tío solitario». Esta producción de Polka, protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Florencia Bertotti, fue un fenómeno en su estreno en 2002, llegando a más de 30 puntos de rating en algunos episodios.

Radicalización y Conflictos Familiares en Una Miniserie Española

A partir del lunes, Cinemax ofrece una miniserie fascinante en la que Lola, una madre acomodada, se enfrenta a la preocupación de que uno de sus hijos se involucre en un grupo radical. Adaptada del trabajo de la escritora Rosario Izquierdo, esta narrativa, creada por Rafael Cobos, explora las tensiones familiares en tiempos de crisis.

Nuevos Desafíos en el Mundo de los Videojuegos

Flow también estrenará el jueves un drama que sigue a CompWare, una empresa de videojuegos que contrata a un consultor llamado Regus Patoff en medio de una crisis. Bajo la dirección de Tony Basgallop, esta serie promete mantener a los espectadores al borde de su asiento. Protagonizada por Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O’Grady y Aimee Carrero, examina cómo las nuevas exigencias pueden afectar la dinámica laboral.

Un Drama Familiar con una Estrella Deslumbrante

El miércoles, Netflix lanzará una película dramática centrada en una familia desmoronada que busca la paz amid el caos. Dirigida por Kate Winslet, quien también actúa, la cinta cuenta con un elenco impresionante que incluye a Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren y la misma Winslet.

Thriller de Supervivencia con un Toque Glamour

Paramount+ propone un thriller intrigante que narra la historia de una actriz de Hollywood obligada a refugiarse en una cabaña tras un escándalo mediático. A medida que avanza la trama, descubre que se ha involucrado en un mortal juego de supervivencia. Dirigido por Carlson Young y protagonizado por Sophie Turner, este filme promete mantener a todos en vilo.

Regreso de los Policías Más Divertidos

Finalmente, el jueves será el momento de disfrutar de «Bad Boys: Hasta La Muerte» en Prime Video. En esta cuarta entrega, los icónicos detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett se enfrentarán a retos inesperados mientras intentan limpiar el nombre de su jefe tras un escándalo de narcotráfico. Con Will Smith, Martin Lawrence, Paola Núñez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig repitiendo sus papeles, esta comedia de acción promete risas y adrenalina.