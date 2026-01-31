¿Bad Bunny o Kendrick Lamar? Las Predicciones para el Disco del Año en la Gran Noche de la Música.

La edición 2026 de los Premios Grammy promete ser un evento emocionante, lleno de sorpresas y competencias reñidas entre los artistas más destacados del momento.

Álbum del Año: Un Duelo Inédito

Los expertos apuntan a que Kendrick Lamar podría llevarse finalmente la estatuilla al Álbum del Año, aunque su gran rival, Bad Bunny, tiene muchas posibilidades de hacer historia. Con tres álbumes de rap nominados por primera vez, la competencia es feroz.

Competidores Fuertes

Lamar presenta GNX, mientras que Clipse y Tyler, the Creator muestran sus propuestas con Let God Sort Em Out y CHROMAKOPIA, respectivamente. Este crecimiento del rap en los Grammy añade una nueva capa de incertidumbre al resultado.

La Influencia de Bad Bunny

La consagración de Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, el único álbum en español en la lista, también podría marcar un cambio significativo en la historia de los premios, especialmente ante las críticas que ha enfrentado.

Mejor Artista Nuevo: ¿Un Cambio de Paradigma?

La carrera por ser el Mejor Artista Nuevo parece estar centrada en Leon Thomas y Olivia Dean. Thomas, con seis nominaciones totales, ha sido un fenómeno en el mundo de la música, aunque la tendencia histórica de premiar solistas femeninas podría favorecer a Dean.

Expectativas entre Votantes

Históricamente, las últimas ocho ganadoras en esta categoría han sido mujeres, lo que añade presión sobre Thomas en su búsqueda de reconocimiento.

Canción del Año: Una Lucha por la Élite

En la categoría de Canción del Año, Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick Lamar y APT de ROSÉ y Bruno Mars están entre los favoritos. Este es un año crucial, ya que Mars podría hacerse con su cuarta victoria, un récord en esta categoría.

Un Posible Récord Histórico

Si Kendrick Lamar repite su éxito en esta categoría, se unirá a un selecto grupo de artistas que han ganado consecutivamente, ofreciendo una perspectiva emocionante para los fanáticos.

Grabación del Año: Los Mejores del Negocio

La categoría de Grabación del Año está diseñada para destacar la excelencia técnica y artística, con nominados como APT y Luther. La competencia está más fuerte que nunca, con múltiples autores acreditados a la cabeza.

Un Nuevo Récord en la Mirada

Si alguna de estas canciones se lleva el premio, podrían establecer un nuevo récord por la cantidad de colaboradores involucrados en su creación, un testimonio del trabajo en equipo en la industria musical moderna.

Detalles de la Ceremonia y Transmisión

Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y serán transmitidos por TNT y HBO a partir de las 21 horas en Argentina, justo antes del tradicional evento de la alfombra roja.