Argentinos adquieren más de 26.000 millones de dólares tras el fin del cepo

La reciente apertura del mercado cambiario ha llevado a los argentinos a adquirir más de 26.000 millones de dólares en el mercado formal. Septiembre marcó un récord en la demanda, impulsada por la incertidumbre electoral.

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, los ciudadanos han comprado un total de 26.392 millones de dólares en el mercado oficial. De acuerdo con el último Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta tendencia hacia la dolarización de ahorros ha sido particularmente notable en los meses previos a las elecciones legislativas.

Las cifras oficiales destacan que, tras restar las ventas de divisas, que sumaron 3.678 millones de dólares, las compras netas se situaron en 22.714 millones de dólares. Si se incluyen las transferencias de divisas del sector privado no financiero, el monto total desde la flexibilización asciende a 32.870 millones de dólares.

Demanda Cambiante Durante el Año

Picos de Compra Previos a las Elecciones

Desde la apertura del mercado, en el primer mes, alrededor de un millón de personas compraron moneda extranjera por un total de 2.077 millones de dólares. La demanda continuó creciendo durante el invierno, alcanzando los 3.473 millones de dólares en julio. Sin embargo, fue en septiembre cuando se registró el mayor pico de demanda, con 5.130 millones de dólares, reflejando la incertidumbre electoral.

Luego, noviembre mostró las menores compras brutas del periodo con 1.597 millones de dólares. A pesar de esto, diciembre evidenció un repunte, donde cerca de 1,5 millones de personas adquirieron 2.186 millones de dólares. El Sector Privado no Financiero reportó en diciembre una compra neta de 978 millones de dólares, con la demanda de ahorro equilibrada en parte por los ingresos del sector oleaginoso-cerealero.

Impacto en el Comercio Exterior y Uso de Tarjetas

Déficit en la Cuenta Corriente

El balance cambiario de diciembre mostró un déficit de 1.565 millones de dólares en la cuenta corriente. En términos de comercio exterior, las exportaciones que se movieron a través del mercado cambiario fueron de 6.118 millones de dólares, superando las importaciones que llegaron a 5.692 millones de dólares. Además, el informe del BCRA destacó una reducción de 1.500 millones de dólares en el stock de deuda comercial.

Egresos por Consumos en el Exterior

El rubro de servicios presentó un saldo negativo, impulsado principalmente por viajes y consumos con tarjeta en el exterior, que generaron egresos netos de 445 millones de dólares. No obstante, el Banco Central aclaró que el 70% de estas transacciones fueron pagadas por los usuarios con sus propios dólares, lo que ayuda a reducir la presión sobre las reservas del mercado oficial.