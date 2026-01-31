Soledad conmemora 30 años en Cosquín con un show inolvidable y actividades gratuitas

La querida artista argentina conmemora tres décadas de emoción y música este sábado 31 de enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, con una serie de eventos y un show que repasa su impactante carrera.

La Sole será la protagonista de una jornada sin precedentes, apodada “Ponchazo”, que reunirá actividades para el público, transmisiones especiales y un espectáculo que recorrerá su trayectoria musical.

Una jornada especial en Plaza San Martín

La celebración comenzará a las 18:30 con “La Peña de La Sole”, un evento gratuito en un escenario montado en la emblemática Plaza San Martín de Cosquín, un lugar que ha sido testigo de su evolución artística.

Los asistentes disfrutarán de actividades interactivas, entrevistas en vivo y actuaciones de DJ y músicos invitados. Además, habrá una emocionante búsqueda del «ponchazo» más grande del mundo, un gesto que marcó sus inicios en el escenario.

La jornada será transmitida en vivo por Cadena 3 y el canal oficial de YouTube de Soledad, permitiendo que todos puedan ser parte de esta celebración desde cualquier punto del país.

La previa de la gran noche

A las 21:30, la fiesta continuará con “La previa de La Sole”, donde distintos móviles ofrecerán un vistazo detrás de escena en la Plaza Próspero Molina. El público podrá seguir el bullicio del festival y los preparativos de Soledad antes de su actuación principal.

El espectacular show “30 Años en Cosquín”

El clímax de la celebración llegará a las 0:30, cuando Soledad presente su show titulado “30 Años en Cosquín” en el Escenario Mayor. Este espectáculo, de más de dos horas, incluirá invitados tanto nacionales como internacionales, una innovadora puesta en escena y un recorrido musical que evoca su legado.

La presentación será un sincero homenaje a su fiel público y a los lazos forjados durante estas tres décadas en la música.

La Caravana de La Sole: un emotivo regreso a los orígenes

Para cerrar la noche, se llevará a cabo “La Caravana de La Sole”, donde la artista, junto a sus seguidores, recorrerá el trayecto entre la Plaza Próspero Molina y la Plaza San Martín, evocando su llegada hace 30 años con solo sus músicos y familiares.

Esta jornada se prolongará hasta el amanecer, simbolizando un festejo que une el pasado, el presente y el futuro.

Preludio de una gran celebración: “Está llegando el Huracán”

Precediendo a estos eventos, Soledad lanzó la campaña “Está llegando el Huracán”, un homenaje a su apodo desde sus primeros días en Cosquín. La iniciativa es parte de “30 Pueblos”, un proyecto audiovisual que muestra a la artista compartiendo con comunidades a lo largo del país, comenzando con un episodio estrenado recientemente en su canal de YouTube.

Horarios y fechas del epicentro del festejo

31 de enero – 18:30

Plaza San Martín de Cosquín. Encuentro abierto con música y transmisión en vivo.

31 de enero – 21:30

Transmisión especial por YouTube y Cadena 3.

1 de febrero – 0:30

Show “30 Años en Cosquín”

Escenario Mayor de la Plaza Próspero Molina.

Madrugada del 1 de febrero

Recorrido simbólico junto al público hasta la Plaza San Martín.