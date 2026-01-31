Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: Sábado nublado con 27°C

Este sábado 31 de enero, Comodoro Rivadavia vivirá un día con cielos nublados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar al aire libre.

Detalles del Pronóstico

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana traerá temperaturas en torno a los 24 grados, sin previsión de lluvias. Los vientos provenientes del sur alcanzarán velocidades de entre 32 y 41 km/h, manteniendo una humedad del 64% y condiciones de buena visibilidad en la ciudad.

Temperaturas y Viento Durante la Tarde

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura máxima podría alcanzar los 27 grados, con vientos del sudeste que oscilarán entre 23 y 31 km/h.

Noche de Descenso Térmico

Hacia la noche, se anticipa un descenso en la temperatura, que podría llegar a los 20 grados. Los vientos del sudeste se intensificarán, presentando ráfagas que podrían superar los 42 a 50 km/h. A pesar de esto, la probabilidad de lluvias se mantendrá baja, alrededor del 10%.