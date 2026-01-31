Melania: Un documental costoso con poco que ofrecer

El nuevo documental sobre Melania Trump promueve la figura de la actual Primera Dama de una manera cautivadora, aunque polémica. Una producción que revela su faceta más visible mientras agita debates en medio de divisiones políticas en EE. UU.

El Retrato de una Primera Dama

El documental titulado Melania Trump se sumerge en la vida de la esposa de Donald Trump, ofreciendo un vistazo a su preparación para el cargo de Primera Dama. Sin embargo, la cinta no revela secretos íntimos de su vida en la Casa Blanca, ni detalles ocultos de su relación con el expresidente.

Un Enfoque en la Superficie

Dirigido por Brett Ratner, el filme evita desnudallar la relación personal entre Melania y Donald. Más bien, presenta un retrato visualmente atractivo de sus preocupaciones en los días previos a la asunción de su esposo, programada para el 20 de enero de 2025.

El Proceso Detrás de la Cámara

La película detalla el ajetreo y la preparación de Melania, quien confiesa haber estado 22 horas despierta el día de la ceremonia, mientras se aseguraba de que cada detalle estuviera a la altura. Sin embargo, todo parece cuidadosamente ensayado y calculado, lo que genera dudas sobre la autenticidad de su contenido.

Un Documental con Presupuesto Elevado

A pesar de su pletórica producción, que incluye un equipo de fotógrafos de renombre y una selección musical que va desde Michael Jackson hasta los Rolling Stones, muchos se preguntan si el filme logrará captar la atención del público. La pregunta es: ¿quién estará dispuesto a pagar por ver este retrato de Melania?

Un Mensaje Curioso

A lo largo de la película, Melania hace mención de cómo ha lidiado con las adversidades que ha enfrentado Donald, destacando su apoyo incondicional. Sin embargo, el filme no enfatiza sus contribuciones como Primera Dama, dejándolo para los créditos finales.

Un Llamado a la Reflexión

La producción, más que una representación genuina, parece una estrategia de marketing. La falta de una narrativa fresca y atrapante deja en el aire si este esfuerzo servirá para elevar la figura de Melania o si quedará como un intento fallido en medio de la polarización que continúa marcando la política estadounidense.