Antes de Salir: Consulta el Pronóstico del Clima en Cuzco

Hoy el clima en Cuzco traerá sorpresas. Conoce la temperatura, posibilidad de lluvia y más detalles clave para planificar tu día.

Condiciones Meteorológicas Actuales en Cuzco

En Cuzco, se prevé una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados. Estas condiciones hacen necesario prestar atención a lo que llevas puesto antes de salir.

Probabilidades de Lluvia y Nubosidad

Las probabilidades de precipitaciones son notables: 59% durante el día y un impresionante 91% por la noche. La nubosidad será del 86% durante el día y alcanzará el 100% en la noche. Esto indica que podría ser un buen día para tener un paraguas a la mano.

Viento y Radiación Solar

Las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora a lo largo del día, disminuyendo a 15 kilómetros por hora durante la noche. Asimismo, se anticipa que los niveles de radiación UV llegarán a un índice de 10, por lo que es recomendable usar protector solar si vas a estar al aire libre.

Características Climáticas de Cuzco

Cuzco es conocido por su diversidad climática, con 16 tipos de clima presentes en la región. En general, se caracteriza por ser lluvioso y templado, especialmente durante los meses de otoño e invierno. En la parte norte, el clima se traduce en humedad y lluvias durante todo el año, afectado por la altitud y proximidad a los Andes.

Variaciones Climáticas en Perú

Perú exhibe una rica variedad de climas, con hasta 38 tipos documentados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Esto se debe a su ubicación geográfica en el Trópico de Capricornio y su proximidad a la Cordillera de los Andes.

Clasificación de Climas en el País

Entre los diferentes climas peruanos, tres son predominantes: