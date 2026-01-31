Pan Importado, Menú Reducido y Colas desde las 7:30

Descubre Grasa: La Hamburguesería que Revoluciona Villa Crespo

En el corazón de Villa Crespo, "Grasa" se posiciona como la nueva joya para los amantes de las hamburguesas, ofreciendo una experiencia gastronómica que va más allá de lo común.

Una Nueva Propuesta Gastronómica Desde su apertura, Grasa se ha convertido en un punto de encuentro visitado, donde cada noche se forman filas de comensales ansiosos por disfrutar de una hamburguesa única. Para evitar largas esperas, se recomienda llegar temprano, ya que el local empieza a llenarse a partir de las 19:30. Además, debido a la alta demanda, se suspendió el servicio para llevar, enfocándose en brindar una experiencia óptima a los que eligen disfrutar en el local.

Una Experiencia Con un Toque Personal El ambiente de Grasa es acogedor y alejado de las hamburgueserías tradicionales. Aquí, el enfoque está en el detalle: una carta limitada pero bien cuidada, con panes importados que marcan una diferencia notable. En este espacio, las hamburguesas se sirven en plato, invitándote a disfrutar de cada bocado con un ambiente musical cuidado, ideal para un público más maduro que busca una experiencia tranquila y satisfactoria.

La Magia Detrás de Grasa Andrés Kosacoff, cofundador del local, menciona que la idea nació de la necesidad de ofrecer un lugar donde disfrutar de hamburguesas de calidad. En tan solo 50 metros cuadrados, tienen la capacidad de atender a más de 270 personas por noche, un testimonio de su éxito en la comunidad.

Sabores con Identidad Las hamburguesas de Grasa son la estrella del menú. Con versiones simple y doble, cada una es elaborada con ingredientes frescos y equilibrados. La cheeseburger se ofrece con cheddar, cebolla, mostaza, ketchup y pickles. Sin embargo, los vegetales son solo el acompañamiento, ya que la carne es la verdadera protagonista, lograda a través de una técnica de cocción que resalta su sabor y textura.

Guarniciones que Sorprenden Entre sus opciones, destacan las papas fritas con topping de queso parmesano y aceite trufado, aunque la ensalada César es una elección sorprendente que complementa perfectamente las hamburguesas. La combinación de los sabores permite a los comensales explorar variados maridajes.

Las Bebidas que Acompañan En Grasa, el menú de bebidas también ha sido cuidadosamente pensado. La elección del vermú como principal acompañante de hamburguesas proporciona una experiencia distinta y sofisticada. Además, la carta de vinos se encuentra en expansión, ofreciendo tintos jóvenes que complementan a la perfección cada plato.

Un Concepto Fresco y Distinto El nombre «Grasa» refleja una filosofía de no exagerar en su presentación, ofreciendo una experiencia equilibrada. Este enfoque ha resonado fuertemente entre un público que busca calidad sin excesos, convirtiendo a esta hamburguesería en una de las más populares de Villa Crespo.

Grasa. Acevedo 986, Villa Crespo. Abierto de martes a domingo de 19:30 a 00:00. Síguelos en Instagram: @grasa__