¡Por la paz! Comité advierte sobre riesgos humanitarios y exige eliminar la violencia de la política

A medida que Colombia cierra 2025, se registra la crisis humanitaria más severa en 20 años, pero también se observan progresos importantes en la implementación de políticas derivadas del Acuerdo de Paz, según el último informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo.

Un Aumento Alarmante de Desplazamientos Forzados

El informe, presentado el 30 de enero en Bogotá, revela que en 2025 se alcanzó la cifra más alta de desplazamientos forzados en casi dos décadas. Más de un millón de personas han sido confinadas por grupos armados, lo que triplica las estadísticas del año anterior y ha desbordado la capacidad del estado para responder adecuadamente en varias regiones.

Avances en Políticas Públicas en Regiones Prioritarias

A pesar de la crisis, el documento destaca avances en las políticas públicas impulsadas por el Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en las áreas priorizadas por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En estas regiones se han lanzado proyectos productivos, se ha mejorado el acceso a tierras y se han implementado programas sociales.

El Contexto de la Violencia y sus Consecuencias

Julia Eva Cogollo, presidenta del Comité, atribuye la persistente crisis a la coincidencia de las zonas PDET con territorios donde se ha incrementado la presencia de actores armados. Esta superposición territorial aumenta los riesgos humanitarios y limita el ejercicio pleno de derechos en las comunidades.

“Las zonas PDET están vinculadas a las mismas áreas donde se ha intensificado la violencia, lo que complica nuestro trabajo”, afirmó Cogollo en la presentación del informe.

Iniciativas en Mejora del Índice de Pobreza y Proyectos Inclusivos

Entre los logros resaltados, se observa una disminución del Índice de Pobreza Multidimensional en áreas PDET, que pasó del 39,8 % en 2018 al 23,7 % en 2023, aunque se registró un aumento al 24,4 % en 2024. Se han fortalecido proyectos productivos liderados por mujeres y programas de acceso a tierras en las regiones de Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar.

Desafíos Estructurales y el Futuro Político

El documento advierte que, a pesar de los avances, las mismas regiones que muestran progreso también enfrentan altos niveles de riesgo por la actividad de grupos armados, creando una tensión constante entre el desarrollo social y la violencia. El Comité ha enfatizado la importancia de actualizar los planes de acción territorial para incorporar las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad y garantizar la continuidad de las políticas de paz.

Un Mensaje a los Futuras Autoridades

En el marco del próximo ciclo electoral, Cogollo hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que adopten un discurso que desescalade la violencia y promuevan las recomendaciones pertinentes en sus estrategias de gobierno. “Es crucial que la violencia no forme parte de la política y que las recomendaciones sean integradas en los planes de desarrollo”, enfatizó.

El Riesgo Persistente de Repetición del Conflicto

El informe concluye que la mayor amenaza para la paz en Colombia radica en la dualidad de la violencia armada y la crisis humanitaria, así como en el desbalance entre la presencia de grupos armados y la correcta implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar derechos. “El riesgo más significativo radica en esa falta de equilibrio”, advirtió Cogollo.