Waiwen pone en juego su futuro contra River

Desde las 21 horas, el equipo de Comodoro Rivadavia enfrentará a River Plate en un partido decisivo de la Liga Argentina de vóleibol, donde la victoria es esencial para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Después de una racha de diez derrotas, incluidos ocho juegos de liga y dos de la Copa ACLAV, Waiwen resurgió con una victoria que renovó su confianza. El respaldo de sus seguidores fue crucial en este retorno al triunfo, lo que les ha permitido abordar el partido de esta noche con una mentalidad renovada.

El Contexto de la Competencia

Con solo dos partidos restantes en la fase regular, Waiwen sabe que debe ganar ambos encuentros para tener una oportunidad de clasificar a los playoffs. Esta noche, deben conseguir un triunfo contra River y luego vencer a San Lorenzo el domingo, con la esperanza de escalar posiciones en la tabla.

Oportunidades en la Tabla

San Lorenzo, que viene de una derrota ante Vélez, podría ser un adversario alcanzable. Si Waiwen gana esta noche y San Lorenzo pierde, se enfrentarían en un mano a mano decisivo, donde cada set ganado jugará un papel vital en un posible desempate.

Estrategia y Perspectivas Futuras

Con un equipo joven en constante crecimiento, Waiwen está determinado a aprovechar esta oportunidad y luchar por un lugar en la postemporada. Los partidos programados para el fin de semana son clave para definir su futuro en la liga.

Panorama del Turno 5 en Comodoro

Jueves 29:

Ciudad 3 – River 1

UPCN 3 – Monteros 0

Boca 3 – Defensores de Banfield 1

Waiwen 3 – Tucumán de Gimnasia 1

Viernes 30:

Vélez 3 – San Lorenzo 0

Tucumán de Gimnasia 3 – Defensores de Banfield 0

UPCN 3 – Ciudad 2

Sábado 31:

11:00 Vélez – Boca

15:00 San Lorenzo – Monteros

18:00 Defensores de Banfield – Ciudad

21:00 Waiwen – River

Domingo 1 de febrero:

11:00 Boca – UPCN

15:00 Monteros – Vélez

18:00 River – Tucumán de Gimnasia

21:00 Waiwen – San Lorenzo