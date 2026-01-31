El Ayuntamiento anula el desalojo de los Puentes y pide precaución

Jaén Restablece el Regreso a Casa tras Mejoras en el Clima

Los vecinos de los Puentes y Pago de Pozuela en Jaén pueden volver a sus hogares después de un desalojo preventivo por lluvias intensas. La decisión fue ratificada por el Ayuntamiento gracias a un pronóstico más favorable.

Este viernes, los residentes de las áreas afectadas en Jaén recibieron la noticia de que podían regresar a sus viviendas, luego de que el desalojo preventivo se levantara. La medida había sido implementada dos días antes, bajo la potestad del alcalde Julio Millán, quien firmó un decreto que dio por concluido el desalojo. Según la información oficial, las zonas iniciales bajo este aviso incluían áreas como Los Cañones, el Puente de la Sierra y diferentes urbanizaciones cercanas hasta el Puente Jontoya.

Las Razones Detrás del Desalojo y su Suspensión

La acción de desalojo se llevó a cabo para proteger a la población de posibles desastres naturales, ante un evento meteorológico adverso que afectaba directamente a la región. Sin embargo, la mejora en las condiciones meteorológicas permitió al alcalde Millán comunicar oficialmente el levantamiento de la medida. Aun así, instó a los ciudadanos a mantenerse alertas y seguir las recomendaciones de las autoridades, dado que la situación climática podría cambiar rápidamente.

Advertencias por Condiciones Meteorológicas Persistentes

A pesar de la autorización para regresar a hogares, se mantiene la alerta amarilla por viento y lluvias. Por este motivo, parques y áreas deportivas seguirán cerrados hoy, con la posibilidad de reabrir en el fin de semana si las condiciones lo permiten. La decisión se comunicará oportunamente a los habitantes del municipio.

Intervenciones de Emergencia y Seguridad Pública

Durante las últimas 48 horas, el área experimentó lluvias significativas, especialmente en la Sierra Sur, lo que llevó a los servicios de emergencia a atender más de 70 incidentes, principalmente relacionados con la retirada de escombros, ramas y otros peligros en las calles. Bomberos y Policía Local trabajaron de la mano con la empresa FCC para asegurar la limpieza y seguridad de las zonas afectadas.

Pronóstico y Preparativos para Futuros Eventos Climáticos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado la alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h, además de prever nuevas lluvias en la próxima semana. Ante esta situación, las autoridades también han constituido un Comité de Emergencia en estado de prealerta para reforzar la preparación y respuesta ante futuros episodios de mal tiempo.