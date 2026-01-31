El Banco Central adquirió US$ 1.157 M en enero

La actividad del Banco Central de Argentina (BCRA) durante enero ha dejado un saldo positivo significativo, lo que reaviva las esperanzas de los inversores y analistas sobre la economía nacional.

El Banco Central (BCRA) terminó enero con un incremento neto de reservas de US$ 1.157 millones, logrando un promedio de US$ 55 millones diarios en un mes donde se realizaron 21 rondas de compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En el último día de operaciones, la entidad monetaria adquirió US$ 23 millones.

Caída del Riesgo País Genera Expectativas Positivas

Esta sólida acumulación de reservas contribuyó a la disminución del riesgo país, que bajó por debajo de los 500 puntos, algo que no sucedía desde junio de 2018. Según el índice de JP Morgan, este se ubicó en 496 puntos básicos, reflejando una caída del 13% durante el primer mes del año.

Mirando hacia los Mercados Internacionales

El contexto favorable ha encendido el entusiasmo entre los analistas de mercado, quienes anticipan una posible vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito. El reciente éxito de Ecuador, que logró emitir US$ 4 mil millones en bonos, ha revitalizado las esperanzas de que el país pueda realizar una colocación similar este año, a pesar de sus vencimientos significativos el próximo 9 de julio.

Activos Argentinos: Un Mes de Números Mixtos

Aunque el último día de enero se vio marcado por un decrecimiento, el balance del mes fue positivo. Los activos argentinos, a excepción del cierre negativo en la última jornada, mostraron un desempeño robusto a lo largo del mes. La deuda soberana en dólares disminuyó un 0,5% en Nueva York, y los ADRs argentinos también experimentaron bajas, destacándose IRSA (-5,5%), Ternium (-4,9%) y Loma Negra (-4%).

Índices que Resaltan el Crecimiento

A nivel local, el S&P Merval cerró con un retroceso del 0,3% en pesos, aunque el balance general de enero apunta al alza, con un incremento del 4,8% en moneda local y un 6,7% en dólares. Entre las acciones más destacadas de enero están Telecom (+15,7%), BYMA (+15,5%) y Banco Macro (+12,7%). En el mercado neoyorquino, Telecom también sobresale con un aumento del 16,1%.

Dólares: La Stabilidad en el Mercado

El tipo de cambio oficial mayorista cerró el viernes en $1.447, marcando una caída acumulada de $8 durante enero, lo que representa un retroceso del 0,6%, mientras que el dólar minorista alcanzó los $1.465 en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.470, con una baja mensual de $60 o 3,9%.

Compras de Ahorristas y Formación de Activos

En diciembre, los ahorristas adquirieron US$ 2.186 millones en un contexto de fácil acceso al mercado formal, totalizando así US$ 26.088 millones desde la flexibilización del cepo. Según el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA), la formación de activos externos sumó US$ 32.871 millones entre abril y diciembre de 2025, con desembolsos del FMI alcanzando los US$ 14.469 millones.

A pesar de un diciembre positivo en inversión extranjera directa, el acumulado de 2025 cerró con un déficit de US$ 1.281 millones, destacando tensiones en la cuenta corriente que arrojó un saldo negativo de US$ 2.223 millones.