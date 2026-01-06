Bagels neoyorquinos: el sabor de Nueva York llega a Córdoba, cerca del Buen Pastor

La cultura neoyorquina se instala en Córdoba con The Bagel Side, el primer local de la ciudad dedicado a los auténticos bagels. Con su propuesta única, este emprendimiento promete llevar un pedazo de Manhattan al corazón cordobés, ofreciendo más que un simple alimento: una experiencia completa.

Nueva York ha aterrizado en Nueva Córdoba de la mano de The Bagel Side, un local que introduce la icónica tradición de los bagels neoyorquinos en la ciudad. Situado en San Lorenzo 163, a pasos del emblemático Paseo del Buen Pastor, este espacio ha sido diseñado para ofrecer no solo un producto, sino una vivencia que refleja el pulso de la Gran Manzana. Aromas de pan recién horneado y una estética urbana definen la esencia de este nuevo lugar.

Un Proyecto de Amistad y Sabor

El sueño de The Bagel Side nació de la pasión de tres amigos, dos cordobeses y un neoyorquino, que unieron fuerzas para ofrecer algo novedoso. Mateo Sandrone, uno de los fundadores, compartió: “TBS surge entre tres amigos. Uno de nosotros vive en Nueva York y los otros dos somos de Córdoba, encargados de la gestión diaria. Nos complementamos en roles y estrategias.”

La Oportunidad del Mercado Local

La idea se gestó al observar la falta de bagels en el mercado cordobés, un alimento cotidiano en Nueva York. “El bagel es parte de la rutina neoyorquina, ideal para desayunos y almuerzos rápidos. Aquí notamos que no estaba presente, y eso nos inspiró a adaptarlo con receta y proceso tradicionales”, comentó Sandrone.

Una Ubicación Estratégica

La elección de la ubicación no fue al azar. El local está en una zona muy transitada y emblemática de la ciudad. “Elegimos San Lorenzo 163 porque está cerca de un espacio icónico, y buscamos que los clientes vivan una experiencia única, casi como estar en Nueva York”, añadió uno de los socios.

Más que un Producto: Una Experiencia

The Bagel Side se distingue por su enfoque en ofrecer una experiencia completa, más allá del simple acto de comprar. “Nos esforzamos en la calidad del producto, queremos que cada bagel represente la autenticidad neoyorquina”, afirmó Sandrone.

El Secreto de su Sabor Único

Un aspecto que diferencia a The Bagel Side es su método de elaboración. Los bagels se producen con la técnica clásica neoyorquina: hervidos antes de ser horneados. “Este proceso hace que nuestro producto sea excepcional, diferente a lo que se encuentra comúnmente aquí”, resaltó Sandrone.

Además, se ofrecen combinaciones tradicionales, así como creaciones innovadoras para agradar al paladar cordobés. La respuesta del público ha sido positiva desde su apertura, con un flujo constante tanto en el local como en su presencia digital. “La gente vuelve y recomienda, y eso es fundamental para nosotros”, concluyó el fundador.

The Bagel Line: Un Paso Más Cerca del Sabor

Con el fin de fidelizar a sus clientes, The Bagel Side implementó un sistema que evoca la cultura neoyorquina: The Bagel Line. Esta tarjeta, similar a una tarjeta de subte, premia a quienes acumulen diez bagels con uno gratis. “En solo un mes, muchas personas ya están cerca de completar su tarjeta”, dijo Sandrone.

Planes de Expansión

Con el primer mes de operaciones superado, el equipo de The Bagel Side ya tiene planes ambiciosos. Su meta es abrir al menos dos nuevos locales en Córdoba durante el próximo año y, eventualmente, evaluar la expansión a otras localidades de la provincia mediante franquicias.

A pesar de los retos que enfrenta el sector gastronómico, el equipo se siente optimista con el crecimiento del mercado local. “Emprender en gastronomía en Córdoba no es sencillo, pero estamos seguros de que la gente está ávida de nuevas propuestas. Estamos contentos de que nos estén apoyando”, concluyó Sandrone.

Con un enfoque en la receta clásica y una estética urbana vibrante, The Bagel Side ha logrado arraigarse rápidamente en Córdoba, ofreciendo una experiencia que fusiona cultura, tradición y un nuevo modo de disfrutar la gastronomía urbana.