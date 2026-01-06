Mercado local resistente ante la crisis en Venezuela: ‘Sin grandes repercusiones’

En un reciente diálogo con Canal E, el analista de mercados, Nicolás Borra, abordó la complejidad del panorama financiero actual, marcado por tensiones internacionales y los próximos vencimientos de deuda en Argentina.

Según Borra, la inestabilidad actual tiene raíces en el escenario global y no en el contexto local. «El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela está teniendo un impacto palpable en las bolsas internacionales», destacó. Esta situación ha llevado a un aumento significativo en los precios de commodities como el oro, la plata y el petróleo, que han experimentado subas notables durante la jornada.

Especulación en el Mercado Financiero

El analista explicó que el movimiento del mercado está impulsado por la expectativa de cambios en la administración de vastas reservas de crudo, generando especulación en el sector energético. «Los metales preciosos son considerados refugios seguros ante conflictos geopolíticos», enfatizó.

A pesar de la agitación global, Borra apuntó que el mercado argentino ha mostrado una respuesta contenida. «En el ámbito local, la reacción ha sido muy plana; los precios del dólar también se mantienen estables», afirmó.

Compromisos de Deuda y Estrategias del Gobierno

En cuanto a la situación de las reservas del país, Borra destacó que el Gobierno enfrenta una serie de compromisos financieros significativos. «La acumulación de reservas se sitúa en aproximadamente 2.000 millones de dólares, lo cual es insuficiente frente a los vencimientos que rondan los 4.500 millones», detalló.

Para enfrentar este desafío, el Gobierno está considerando opciones financieras, entre ellas, la posibilidad de realizar un «repo» con bancos mediante la garantía de títulos. Sin embargo, Borra advirtió sobre los riesgos asociados a esta estrategia, señalando que la volatilidad de los activos podría agravar la deuda si no se maneja adecuadamente.