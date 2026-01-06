Gustavo Damián González: «El fracaso de la OEA, el Consejo de Seguridad y la ONU en una sola muestra»

Inicio de 2025 y un panorama global agitado. La política internacional se reconfigura a raíz de la crisis en Venezuela, y la respuesta del gobierno argentino abre un debate sobre sus implicancias en la región.

El contexto actual, donde se enfrentan distintas posturas políticas en América Latina, ha llevado a que el presidente argentino tome una posición que muchos interpretan como anticipada y coherente con sus promesas de campaña. En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González destaca la importancia de este alineamiento con Estados Unidos en el marco de un nuevo equilibrio de poder.

Divisiones en América Latina

González subraya que el respaldo argentino a Washington no solo representa un apoyo, sino una alineación estratégica en un ámbito geopolítico marcado por la injerencia directa de potencias extranjeras en la política interna de otros países. América Latina presenta una clara división: algunos países apoyan la postura de Estados Unidos, mientras que otros la rechazan.

Desafíos para los Organismos Internacionales

El analista también señala que la situación actual revela el debilitamiento de organismos internacionales como la OEA y las Naciones Unidas. “Esta es la demostración del fracaso de estas entidades”, comenta González, al tiempo que critica la actitud de Donald Trump, quien ignora el papel tradicional de las Naciones Unidas en conflictos de este tipo.

La Injerencia y sus Consecuencias

A pesar de las críticas al régimen venezolano, González advierte sobre un límite peligroso: “Podemos discutir sobre la calidad democrática de un país, pero no se puede permitir la injerencia de un Estado sobre otro”. Esta tendencia podría extenderse a otras naciones de la región, generando un nuevo orden mundial que reconfigura las alianzas tradicionales.

Intereses Económicos en el Centro del Conflicto

Uno de los aspectos más preocupantes en este escenario es el explícito interés en el petróleo. González recuerda una declaración de Trump sobre tomar control de los recursos petroleros venezolanos, lo que plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la crisis: “No se trata solo de la defensa de la democracia”.

Fragilidad del Gobierno Venezolano

La caída del presidente venezolano pone de manifiesto la debilidad interna del país. Según González, “la incapacidad de las Fuerzas Armadas para proteger al presidente evidencia una asimetría de poder alarmante”. Esto marca un precedente grave para el futuro de la región y su estabilidad política.

En este sentido, el experto concluye que la actual situación fomenta un clima de incertidumbre. “Desde los años 80, la invasión directa de una potencia extranjera en América Latina ha sido poco común”, advierte, sugiriendo que las oportunidades para que organismos como la OEA actúen de forma efectiva son escasas.