Bailes y Resistencia: El Dueño de un Local Enfrenta a la Policía

El emblemático boliche Pinar de Rocha, ubicado en Morón, fue desalojado esta mañana debido a deudas por alquileres, marcando el cierre de una era en la vida nocturna del conurbano.

La decisión judicial, llevada a cabo por la jueza María Victoria Aloe, se produjo en medio de un conflicto que se intensificó durante la pandemia. El propietario, Daniel Bellini, junto a sus trabajadores, intentaron resistir el desalojo sin éxito.

Un Desalojo Controvertido

El proceso fue avalado por el Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, que confirmó que la acción judicial estaba motivada por la falta de pago de los alquileres. Bellini, en declaraciones a la prensa, explicó que el conflicto tiene raíces más profundas, vinculadas a un juicio que data de la pandemia, donde aún hay asuntos pendientes por resolver.

La Historia Detrás del Boliche

Con más de cinco décadas de existencia, Pinar de Rocha ha sido un punto de encuentro icónico en la vida nocturna. Su propietario, quien ha estado al mando durante 53 años, destaca que ha sido fundamental en la evolución del boliche. Según Bellini, la realidad del lugar cambió cuando la última dueña, quien había estado postrada, legó el local a una persona que lo cuidaba, generando incertidumbre en su administración.

Impacto de la Pandemia

Las dificultades económicas se exacerbó durante la pandemia, donde el negocio enfrentó más de dos años de inactividad. “Pensar que pudimos mantener el alquiler en esas circunstancias es irreal”, añadió Bellini, quien sostiene que la nueva propietaria busca ahora desarrollar proyectos inmobiliarios en el terreno.

Un Futuro Incierto

El empresario expresó su preocupación por el futuro del local, mencionando que el desalojo responde a un interés en demoler Pinar de Rocha para dar paso a nuevas construcciones. Bellini también mostró su disposición a adquirir el local, aunque critica el precio elevado que se le está exigiendo, argumentando que no corresponde al valor real del terreno.

Un Personaje Controversial

La figura de Daniel Bellini es conocida en el ambiente nocturno, no solo por su rol al frente de Pinar de Rocha, sino también por su pasado penal. En 2008, Bellini fue condenado por el homicidio de su pareja, un hecho que sigue siendo parte de su historia personal, ya que logró la excarcelación tras cumplir parte de su sentencia.