National Gallery Elige al Arquitecto del Estadio Olímpico de Tokio para su Nueva Ala

La icónica galería de Londres da un paso audaz hacia el futuro, anunciando una expansión sin precedentes que cambiará para siempre su panorama artístico.

La Nacional Gallery, uno de los destinos culturales más emblemáticos de Londres, ha revelado su plan más ambicioso en 200 años: un nuevo ala diseñado por el arquitecto japonés Kengo Kuma, responsable del estadio olímpico de Tokio. Esta adición, bajo el nombre de Proyecto Domani, busca integrar obras de arte del siglo XX y XXI, convirtiendo a la galería en el único museo del mundo que abarque la total evolución de la pintura en la tradición occidental.

Un nuevo capítulo en la historia del arte

Tradicionalmente, la galería ha restringido su colección a obras anteriores a 1900 debido a un acuerdo con Tate, que se especializa en arte moderno. Sin embargo, la ruptura de este acuerdo podría generar tensiones entre ambas instituciones culturales. Este nuevo proyecto promete reconfigurar la relación del arte moderno y contemporáneo en el corazón de la ciudad.

Diseño visionario que enlazará espacios urbanos

El nuevo ala estará situado en un terreno adquirido hace 30 años, mejorando la conexión entre Trafalgar Square y Leicester Square.

El ala se levantará en un área comprada por la galería hace tres décadas, que actualmente alberga un hotel y un complejo de oficinas. Esta ubicación estratégica permitirá crear un puente visual y físico entre dos de los espacios públicos más importantes de Londres, como destacan los directores de la galería.

Competencia internacional y elección del diseño

La gallery lanzó una competencia arquitectónica internacional, recibiendo 65 propuestas y seleccionando a seis firmas para la fase final de diseño. El jurado eligió la propuesta de Kengo Kuma y sus asociados, junto con BDP y MICA, considerándola “ejemplar” y otorgándole la puntuación más alta. Este equipo superó a nombres de renombre como Norman Foster y Renzo Piano.

Un enfoque en la innovación y el espacio público

John Booth, presidente de los fideicomisarios de la galería, afirmó que el diseño de Kuma es “hermoso y sensible” a la arquitectura existente, destacando su papel en la unificación de los espacios al aire libre en Londres.

Un impulso para el arte contemporáneo

La transformación de la Nacional Gallery es parte de una campaña de £750 millones cuyo objetivo es redefinir la institución para el próximo siglo. Hasta ahora, se han recaudado £375 millones, incluyendo dos de las donaciones más grandes jamás reportadas a un museo. Entre los donantes destacan Crankstart, la fundación benéfica de Michael Moritz, y el Julia Rausing Trust, cada uno comprometido a brindar £150 millones.

Desafíos financieros a enfrentar

A pesar de la sólida recaudación, la galería enfrenta un déficit de £8.2 millones, que podría llevar a recortes de empleo y a una disminución en las exposiciones, junto con un aumento en los precios de entrada.

Una visión moderna de la tradición

La elección de Kuma no es fortuita; su obra designada busca ser un faro de innovación, a la vez que respeta la herencia de las galerías existentes. El jurado elogió su diseño por ser “innovador y bello,” capaz de realzar tanto su presencia como los espacios verdes circundantes.