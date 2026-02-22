Baja afluencia en las elecciones legislativas desdobladas en seis comunas de Mendoza

La jornada electoral en Mendoza para renovar concejos deliberantes avanza con escasa afluencia de votantes, a pesar de que todos los centros de votación están habilitados.

Más de 514.000 ciudadanos estaban habilitados para votar en las comunas de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Lavalle y La Paz, todos municipios gobernados por la oposición. Estas elecciones fueron desdobladas para minimizar el impacto de los votos de Javier Milei, quien, junto a la UCR, obtuvo un 54% de apoyo en las elecciones de octubre.

Baja Participación Electoral en Mendoza

Según los datos proporcionados por la Junta Electoral de Mendoza, hasta el mediodía, la participación de votantes alcanzaba apenas el 22% del padrón vigente.

Desglose de la Participación por Municipio

La distribución de los votos obliga a observar las cifras específicas: Santa Rosa lidera con un 28% de participación, seguida por La Paz y Luján, ambas al 20%, mientras que San Rafael, Rivadavia y Maipú alcanzan solo el 21%, 23% y 19%, respectivamente.

Contexto Político de las Elecciones

En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino ha desdoblado los comicios, siguiendo el ejemplo de otros gobernantes opositores. Sin embargo, en diciembre, formalizó un acuerdo con el partido de Milei y la UCR para formar una alianza política.

Autonomía Municipal en San Rafael

En San Rafael, bajo el liderazgo de los hermanos peronistas Omar y Emir Félix, se eligen además 24 convencionales municipales que buscan avanzar hacia una mayor autonomía. Sin embargo, una resolución judicial del diputado José Luis Ramón ha entorpecido estos planes. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó que las elecciones se llevarían a cabo el 22 de febrero tras un acuerdo alcanzado en una audiencia de conciliación.

Cifras de Electores por Comuna

Maipú, el bastión tradicional del peronismo, cuenta con 161.260 votantes, seguido de San Rafael, con 158.994. En Luján de Cuyo, hay 122.153 electores, Rivadavia cuenta con 46.685 y Santa Rosa con 15.285. La Paz cierra el listado con 9.631 votantes habilitados.

Preparativos para el Operativo Electoral

Un total de 214 escuelas se utilizan como centros de votación, aunque las clases comenzarán con normalidad en estos establecimientos. La educación secundaria iniciará el 2 de marzo. Más de 400 celadores estarán encargados de la desinfección de las instalaciones una vez finalizados los comicios, garantizando un regreso a las aulas seguro y efectivo.