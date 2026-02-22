Vicepresidente de la Rural y sus hermanos venden 24,000 hectáreas a un influyente grupo inversor

La familia Pereda, liderada por Marcos, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, ha concretado la venta de 24,000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. La transacción, que promete impactar en el sector agropecuario, se realizó con el Grupo Faro Verde.

Marcos Pereda y sus hermanos, Matilde y Celedonio, han concluido una operación de venta de tierras que ha tomado alrededor de seis a siete meses. La decisión se tomó con especial atención a una planificación familiar que ya venían considerando durante los últimos años. «Esto es una decisión familiar, pensada para las nuevas generaciones», afirmó Pereda, quien también manifestó su intención de emprender nuevos proyectos dentro del sector agropecuario.

Detalles de la Transacción

La propiedad se vendió a Grupo Faro Verde, un conglomerado diversificado con sede en Tandil. Se estima que el monto de la transacción puede rondar los 100 millones de dólares. Este acuerdo incluye miles de cabezas de ganado y dos activos inmobiliarios clave: 15,000 hectáreas en Olavarría, destinadas a la ganadería y producción agrícola, y 9,000 hectáreas en Herrera Vegas, donde se finaliza la cría de ganado.

Un Cambio Estratégico

Pereda destacó que esta operación representa un hito en la historia familiar y un paso hacia un nuevo ciclo para la empresa SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo. «Estamos en un momento vital para definir nuevas etapas familiares», aseveró, subrayando que la transacción se realizó de manera ordenada y unificada.

Mayor Diversificación para Grupo Faro Verde

Grupo Faro Verde, que opera en la agricultura, ganadería, y turismo de lujo, entre otros rubros, declaró que la compra forma parte de su estrategia de crecimiento sostenible. «Estamos comprometidos con el desarrollo agropecuario sustentable y la creación de empleo a largo plazo”, indicaron desde la empresa.

Marco de Debate Agrario

En un contexto de diálogo sobre las retenciones en el sector agropecuario, Pereda ha insistido en la necesidad de un cronograma claro para la reducción de impuestos que inciden en la producción. Esta conversación tuvo lugar en el marco de su función anterior como presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, donde planteó la urgencia de establecer una hoja de ruta para el sector agrario.

«El agro contribuye significativamente a la economía del país. Necesitamos compromisos claros para poder planificar el futuro», enfatizó Pereda tras la firma de la venta, dejando claro su deseo de seguir colaborando en el desarrollo del agronegocio argentino.

Con esta venta, la familia Pereda se despide de una etapa importante en su historia, mientras que Grupo Faro Verde refuerza su compromiso con el crecimiento en la región. Este movimiento no solo marca una nota de cambio en el sector, sino que también establece una nueva dirección para el futuro de la producción agropecuaria en Argentina.