Balance Legislativo 2025: 64 Nuevas Leyes y Agenda Controlada por el PJ

El último año legislativo dejó evidencias de un pulso intenso entre el oficialismo y la oposición, con un notable protagonismo de iniciativas del Ejecutivo y un perfil de debates polarizados.

El 147° período legislativo concluyó con un análisis que revela una dinámica centrada en la producción normativa del oficialismo. A pesar de la activa participación de la oposición, muchos proyectos permanecen estancados en comisiones, mientras que otros logran avanzar solamente tras ser adaptados a un formato de colaboración.

Producción legislativa: Números y tendencias

Durante el año 2025, la Legislatura aprobó un total de 1.883 proyectos, reflejando una constante actividad en el recinto. Sin embargo, el desglose de estas iniciativas habla por sí mismo: únicamente 64 se convirtieron en leyes, 216 en resoluciones, y un considerable 1.603 en declaraciones. El grupo Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) mantuvo su predominio en la agenda normativa.

Origen de las leyes aprobadas

De las 64 leyes sancionadas, 29 provienen directamente del Ejecutivo, y 14 del oficialismo, sumando un total de 43 regulaciones. Solo 20 fueron fruto de iniciativas opositoras que lograron ser constrastadas o colaborativas, mientras que una se originó a partir de una Iniciativa Popular impulsada por jubilados, que enmarcaba reformas previsionales del Gobierno.

Tensiones entre oficialismo y oposición

La oposición inició un reclamo vehemente argumentando que este patrón de trabajo reafirma el control del Partido Justicialista (PJ) sobre la agenda legislativa. Desde el oficialismo, la versión es otra y defienden la labor conjunta y los consensos alcanzados.

Proyectos de declaración y su impacto simbólico

La mayor parte de la actividad legislativa se canalizó a través de proyectos de declaración, con 1.603 iniciativas aprobadas que no tienen efecto normativo pero que expresan posicionamientos institucionales. Las resoluciones, que sumaron 216, incluyeron 91 para nombramientos de magistrados y cuestionamientos al control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

La voz de la oposición: Criticas y propuestas

Según diferentes bloques opositores, la escasa aprobación de sus iniciativas es una constante. El jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich, destacó que las leyes opositoras que logran avanzar son supeditadas a la asociación con el oficialismo.

Acusaciones de apropiación de proyectos

Esta situación fomentó la crítica sobre la apropiación de ideas. Gvozdenovich y otros miembros opositores afirmaron que sus propuestas suelen reaparecer con firmas oficialistas, un acto que consideran como una falta de ética legislativa. Ejemplos como “Ficha Limpia” y propuestas sobre ludopatía se presentan como ilustrativos de esta práctica.

Un año cargado de iniciativas estancadas

La UCR asegura haber presentado más de 1.000 proyectos en 2025, un esfuerzo que no se traduce en una aprobación proporcional. La frustración se intensifica dado que muchas de estas propuestas nunca llegan a ser discutidas en comisiones.

Gastos legislativos y polémicas

Un tema candente ha sido la partida presupuestaria destinada a «cortesías y homenajes», que ascendió a $335,9 millones en 2025 y está proyectada en $506,2 millones para 2026. El juecismo ha solicitado eliminar esta partida del próximo presupuesto, sugiriendo redirigir esos fondos a la adquisición de desfibriladores para escuelas y clubes, una propuesta que ha encontrado resistencia por parte de otros bloques.

Mirada hacia el futuro: El desafío electoral de 2027

Con un 2026 considerado un año preelectoral, las tensiones políticas y la dinámica legislativa están llamadas a intensificarse. Los debates en la Legislatura de Córdoba serán un reflejo del clima electoral del próximo año, marcando el ritmo de la discusión en el hemiciclo.