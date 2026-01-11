Tres miembros de la junta del Festival de Adelaide renuncian tras aviso legal de Randa Abdel-Fattah

La reciente decisión del Festival de Adelaide de excluir a la autora palestino-australiana Randa Abdel-Fattah ha desencadenado una ola de renuncias en su consejo directivo, sumiendo la organización en una crisis sin precedentes.

La renuncia de tres miembros clave del consejo, incluidos la periodista Daniela Ritorto, la empresaria Donny Walford y el abogado Nick Linke, se produce tras la decisión controvertida de cancelar la participación de Abdel-Fattah debido a preocupaciones sobre la sensibilidad cultural tras los recientes eventos en Bondi.

Impacto en el Festival y sus Participantes

La salida repentina de estos miembros se suma a la retirada de más de 70 participantes de las actividades programadas para el próximo mes. Con los cambios en la composición del consejo, existe preocupación sobre su capacidad para tomar decisiones cruciales para el evento de 2026.

Normativas y Composición del Consejo

Según la Ley de la Corporación del Festival de Adelaide de 1998, el consejo debe mantener una composición de género equilibrada. Sin embargo, tras la salida de Linke, solo queda un hombre en el tablero, lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad para tomar decisiones.

Silencio del Consejo

Hasta el momento, el consejo no ha emitido declaraciones públicas desde la cancelación de la autora, aunque en su comunicado previo expresó estar “impactado” por los acontecimientos en Bondi, indicando que el clima de tensión comunitaria había influido en su decisión. “No queremos continuar con su participación en el próximo Writers’ Week”, afirmaron.

Reacciones de Randa Abdel-Fattah

Poco después del anuncio, Abdel-Fattah emitió una declaración denunciando la decisión del consejo como “racismo anti-palestino flagrante” y un acto de censura. Criticó el intento de vincular su trabajo con la tragedia en Bondi, calificándolo de “despreciable”.

Demandas Legales en Puerta

La firma legal Marque, que representa a Abdel-Fattah, envió una carta al presidente del consejo, Tracey Whiting, exigiendo aclaraciones sobre los motivos que llevaron a su exclusión. En un tono directo, informaron que esta exclusión fue comunicada a Abdel-Fattah sin ninguna consulta previa.

Futuro del Festival en la Cuerda Floja

La carta estipula que el consejo tiene hasta el 14 de enero para responder y preservar todos los documentos relacionados con este caso, en vista de una posible acción legal. La crisis en el festival no solo ha polarizado la comunidad literaria, sino que también ha dejado el futuro del evento en una situación incierta.

La controversia ha destapado una doble moral en la programación del festival, al revelar que el consejo resistió presiones para eliminar a un columnista pro-israelí de su línea de programación, lo que ha aumentado las tensiones y las críticas hacia la organización.