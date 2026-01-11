Santiago Caputo sorprende con nuevo look en Pinamar y responde a Guillermo Francos

En un reciente evento que atrajo la atención de figuras políticas y ejecutivas, Santiago Caputo, asesor principal del presidente Javier Milei, rompió su descanso en Cariló para asistir a la apertura de una moderna estación de servicio de YPF en Pinamar Norte.

Durante su presencia en el evento, Caputo sorprendió a los asistentes con un nuevo look y se mostró de buen humor mientras conversaba con Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro en Diputados. Su reencuentro se produce en medio de tensiones recientes en la política argentina y en la interna de La Libertad Avanza (LLA).

Ritondo, que ha tenido desacuerdos públicos con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por temas de auditoría, enfocó sus críticas hacia LLA, acusándolos de haber negociado con el kirchnerismo en situaciones cuestionables y llevando el asunto a la Justicia.

Caputo ha cultivado una relación fuerte con Ritondo desde el inicio del gobierno de Milei. El asesor ha estado en Cariló disfrutando de unos días de descanso tras recibir la autorización presidencial para que su equipo tomara tiempo libre. Entre los que asistieron a la inauguración estaban figuras como Horacio Marín, CEO de YPF, y Daniel Scioli, secretario de Turismo.

Scioli, quien llegó primero al lugar, expresó su satisfacción por la apertura y el desarrollo del proyecto en la región. Tras su ingreso, Marín se sumó a la visita a las instalaciones, donde conversaron con el equipo técnico de la estación antes de realizar el simbólico corte de cinta para la apertura formal.

Aunque inicialmente se pensó que Caputo no participaría en el acto, hizo una breve aparición y se saludó efusivamente con varias personalidades presentes antes de retirarse rápidamente.

YPF tiene estrechos lazos con Caputo, pues uno de sus antiguos colegas en la consultora Move, Guillermo Garat, ocupa un puesto importante en la empresa. Aunque Caputo intentó evadir preguntas de los medios, se pronunció sobre su relación con Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, afirmando que mantienen un buen vínculo a pesar de tensiones pasadas relacionadas con el control de áreas clave del gobierno.

Durante la inauguración, Marín presentó planes de expansión para YPF, que incluyen estaciones de servicio de «alta experiencia» en puntos estratégicos del país, con la intención de ofrecer una variedad más amplia de servicios y marcas reconocidas como McDonald’s y Farmacity. Se prevé que estas nuevas estaciones se complementen con la red tradicional de YPF.

El evento en Pinamar no solo destacó la apertura de la nueva estación, sino que también reunió a una red diversa de representantes del sector privado y público, marcando un hito significativo en el desarrollo urbano y comercial de la zona.