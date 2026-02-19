Ballenas se adueñan de miles de Bitcoin en medio de la inestabilidad del mercado cripto

Mientras el mercado cripto navega en aguas inciertas, los inversores institucionales no pierden la oportunidad de reforzar sus carteras con Bitcoin y Ethereum, anticipando un posible rally. ¿Qué está sucediendo detrás de esta jugada estratégica?

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado un comportamiento lateral, lo que ha llevado a grandes fondos a actuar de manera estratégica. Con la volatilidad actual, estos grandes jugadores aprovechan para aumentar sus posiciones en activos digitales clave como el Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

El Panorama Actual del Mercado Cripto

En las últimas semanas, el precio de Bitcoin se ha mantenido en un rango limitado de entre 66,000 y 70,000 dólares, un descenso notable respecto a sus máximos históricos. Este escenario ha creado oportunidades para que algunos de los principales inversores compren a precios que consideran atractivos.

Ballenas de Bitcoin: Una Estrategia de Acumulación

A pesar de que muchos fondos están reduciendo su exposición ante la actual volatilidad del mercado, algunos están optando por comprar en esta baja de precios. Entre ellos:

Strategy, liderada por Michael Saylor, ha adquirido recientemente 2,486 BTC, lo que eleva su total a más de 717,000 Bitcoin, consolidándose como una de las mayores carteras corporativas del mundo.

Mientras tanto, inversores del Medio Oriente, como Mubadala Investment Company y Al Warda Investments, han mantenido posiciones por más de 1,000 millones de dólares en el ETF de Bitcoin de BlackRock a finales del año pasado.

Acumulación en Ethereum

En el ámbito de Ethereum, la situación no es diferente. Empresas como BitMine Immersion Technologies han sumado aproximadamente 45,759 ETH en tan solo una semana, elevando sus reservas a más de 4.4 millones de ETH. Gran parte de estos activos está en staking, generando rendimientos mientras los inversores mantienen sus posiciones a largo plazo.

Un Fenómeno de Acumulación Generalizado

De acuerdo con análisis de datos on-chain, este aumento en la acumulación no se limita a algunos pocos. Carteras con más de 1,000 BTC han agregado recientemente decenas de miles de BTC, marcando una de las olas de compra más significativas desde finales de 2025. Esta tendencia ocurre generalmente en momentos de «capitulación» del mercado minorista, donde los pequeños inversores tienden a vender debido a la presión del precio, permitiendo que las grandes «ballenas» compren a costos más bajos.