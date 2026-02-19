Robos Persisten en Chacras Cercanas a Trelew

Un hombre de la localidad de Treorky vivió una experiencia desgarradora cuando su casa fue desvalijada. Lo sorprendente: el GPS de su celular mostraba exactamente dónde estaban sus objetos.

El domingo pasado, Rubén Herrera sufrió un robo en su chacra ubicada a pocos kilómetros al sudeste de Trelew. Entre los objetos que le sustrajeron se encontraba un teléfono celular con el GPS activo, que indicaba la ubicación precisa de sus pertenencias; sin embargo, según su denuncia, las autoridades no actuaron de inmediato.

Un robo que dejó sin palabras a la víctima

Herrera y su familia fueron víctimas de un robo que se llevó a cabo entre las 20:00 y la medianoche del domingo. En el episodio, los delincuentes se llevaron un televisor de 58 pulgadas, un equipo de música, ropa y otros objetos de valor. Este tipo de delitos ha aumentado notablemente en la zona, convirtiéndose en una preocupación para los vecinos.

El caos en su hogar

Al regresar a su casa junto a su hijo de 9 años, Herrera se encontró con una escena devastadora. «Nos dieron vuelta toda la casa; había ropa esparcida por todas partes y el televisor ya no estaba. Literalmente desordenaron todo buscando, probablemente, dinero en efectivo», relató.

Un GPS que podría haber cambiado todo

Rubén compartió que, a la una de la madrugada, el GPS de su teléfono mostraba que sus pertenencias robadas se encontraban en Trelew. Sin embargo, su indignación creció al notar que, a pesar de esta información valiosa, no hubo una respuesta rápida de las fuerzas policiales. «A esa hora, nadie hizo nada», expresó frustrado.

La falta de respuestas de la policía

Para complicar aún más la situación, Herrera mencionó que, a solo tres mil metros de su chacra, había un control policial. Cuando se dirigió a informar sobre el robo, encontró que solo había un agente que pudo mover un patrullero. «El patrullero que vino tardó 20 minutos», agregó.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido información oficial sobre si se había realizado algún allanamiento en el domicilio donde se ubicaban las pertenencias robadas. La impotencia y la desesperación se sienten en el aire, dejando a la comunidad alerta ante la creciente ola de robos.