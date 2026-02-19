José María Balcázar: El nuevo presidente de Perú y su reto por una transición electoral pacífica

El Congreso de Perú ha elegido a José María Balcázar como nuevo presidente interino, tras la destitución de José Jerí por escándalos que sacudieron su administración.

La elección de Balcázar: Un cambio en la inestabilidad política

Balcázar fue votado por 64 congresistas en una reñida segunda ronda, derrotando a María del Carmen Alva, quien recibió 46 votos. Con su llegada, Perú sumará a su lista de presidentes interinos un nuevo capítulo en su turbulenta historia política.

Contexto de la Elección

El nuevo presidente interino llega al cargo tras la reciente censura de José Jerí, quien apenas había estado cuatro meses en la presidencia, luego de la destitución de Dina Boluarte por corrupción. Balcázar, el octavo presidente en diez años, deberá manejar un Ejecutivo en crisis y una ciudadanía ansiosa por cambios.

Desafíos Inmediatos

El mandato de Balcázar se limitará hasta el 28 de julio, ya que debe entregar el poder al ganador de las próximas elecciones. Aunque no podrá presentarse como candidato, su tarea principal será asegurar una transición electoral ordenada. En su primer discurso, prometió «garantizar una transición pacífica y abordar el problema de la inseguridad» en el país.

Un Personaje Controversial

José María Balcázar, exmagistrado y congresista de 83 años, ha tenido un recorrido complicado. A pesar de haber ocupado altos cargos en el Poder Judicial, su trayectoria está marcada por escándalos de corrupción y tráfico de influencias. Conocido por su cercanía a figuras políticas controversiales, su ascenso genera dudas sobre la confianza en su administración.

En el pasado, Balcázar se opuso a la ley contra el matrimonio infantil, haciendo comentarios que provocaron controversia y rechazo.

La Caída de José Jerí

La destitución de Jerí se debió a múltiples escándalos como el «chifagate», donde se cuestionaron sus reuniones con empresarios en situaciones cuestionables. Aunque intentó defenderse, su falta de transparencia lo llevó a perder apoyo en el Congreso.

El Futuro Político de Perú

A medida que se acercan las elecciones del 12 de abril, la situación política sigue siendo incierta. Balcázar asumirá un rol crítico en mantener la estabilidad y lidiar con el creciente descontento popular hacia los políticos. Las encuestas revelan que, a pesar de los numerosos candidatos, ninguno ha logrado captar el interés del electorado de manera significativa.

Los próximos meses serán clave para Balcázar y para el futuro de Perú, donde las elecciones podrían deparar sorpresas y desafíos imprevistos en un ambiente ya cargado de tensión política.