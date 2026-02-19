Córdoba: Paro de Transporte Interurbano Confirmado para el jueves 19

Un significativo paro total de actividades se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en el transporte interurbano de Córdoba. La medida, que se extenderá por 24 horas, se enmarca en la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo en oposición a la reforma laboral en discusión en la Cámara de Diputados.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció su adhesión a este paro, expresando su firme oposición a las reformas propuestas que, según el sindicato, erosionan derechos laborales fundamentales.

Motivos del Paro: Defensa de los Derechos Laborales

La decisión de AOITA se basa en el rechazo a un proyecto de reforma laboral que consideran perjudicial. A través de un comunicado, alertaron que la iniciativa podría resultar en una “perdida de derechos laborales”, favoreciendo la flexibilización del trabajo y favoreciendo a las empresas en detrimento de los trabajadores.

Aspectos Críticos de la Reforma

Entre las principales preocupaciones, se destacan:

Facilidades para el despido durante el inicio del contrato.

durante el inicio del contrato. Una reducción en el cálculo indemnizatorio .

. Mecanismos que minimizan el pago de horas extra a través de un banco de horas.

a través de un banco de horas. Restricciones al derecho a huelga que ampliarían las actividades obligadas a asegurar servicios durante conflictos laborales.

Contexto de Preocupación en el Movimiento Obrero

El sindicato señala que este debate legislativo ocurre en un contexto de profunda inquietud entre los trabajadores. Según AOITA, la eventual aprobación de la reforma podría significar un retroceso no solo para los trabajadores del transporte, sino para todos los asalariados.

Impacto del Paro en el Transporte

El paro afectará los servicios de transporte interurbano, así como los urbanos del interior provincial y las largas distancias nacionales. Esta medida se realizará de 00:00 a 24:00 del jueves 19 de febrero, comprometiendo todas las empresas y corredores de la provincia.