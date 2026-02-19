Maximiliano Ramírez: ‘El Gobierno impulsa un rally de compras’

En una reciente entrevista, el economista Maximiliano Ramírez expone cómo el Banco Central está aumentando sus reservas de divisas, alineándose con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. A medida que el Gobierno intensifica su compra de dólares, surgen tanto oportunidades como desafíos para la economía argentina.

Acumulación de Divisas: La Estrategia del Banco Central

En conversación con Canal E, Ramírez resalta que el Banco Central ha intensificado la compra de divisas. “El Gobierno está en un rally comprador”, menciona, aludiendo a la adquisición de 615 millones de dólares la semana pasada y un total de 1.907 millones en lo que va del año.

Impacto en la Liquidez Económica

Esta estrategia tiene consecuencias duales: por un lado, inyecta en el mercado alrededor de 2,7 billones de pesos, lo que podría incrementar la liquidez. Sin embargo, también se traduce en una política monetaria restrictiva, ya que el Gobierno está contrayendo aproximadamente 3,5 billones de pesos mediante licitaciones quincenales. Esto genera una escasez de pesos en circulación.

El Superávit Fiscal: Un Objetivo Innegociable

El análisis de Ramírez destaca la firme intención del Gobierno de mantener el superávit fiscal. Explica que cualquier reforma tributaria que implique disminuir tributos podría amenazar el equilibrio fiscal, complicando así la recaudación necesaria para sostener este objetivo.

Desafíos en el Sector Laboral e Industrial

En cuanto a la reforma laboral en discusión, advierte que esto podría tener efectos adversos en los ingresos fiscales debido a cambios en las normativas laborales. Asimismo, señala la fragilidad del sector productivo, con una utilización de capacidad instalada que ha caído significativamente a un 53%. En sectores clave como el automotriz, la situación es aún más alarmante, alcanzando una caída del 45%.

Reconversión Productiva: Un Reto Urgente

Ramírez enfatiza que, debido a la apertura de importaciones y otros desafíos estructurales, algunas empresas enfrentan serias dificultades. “Lamentablemente, en este tipo de sistemas, algunas empresas van a quedar atrás”, reflexiona. Para él, la clave está en la reconversión productiva; “la palabra de hoy es reinventarse”, sugiere como vía para superar las adversidades.

El Camino a la Competitividad

Finalmente, el economista sostiene que el próximo paso necesario implica una revisión de la estructura impositiva. “Me parece que la reforma tributaria y la reforma impositiva son esenciales para la sostenibilidad del modelo”, concluye, preparando el terreno para un debate crucial en el futuro económico del país.