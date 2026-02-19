Esteban Paulón analiza la reforma laboral y prevé votación reñida en diputados

El diputado por Provincias Unidas critica el proyecto del Gobierno, anticipando tensiones en la Cámara de Diputados y defendiendo derechos laborales fundamentales.

En el marco del candente debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el diputado nacional Esteban Paulón brindó una entrevista en el programa «QR!» de Canal E, donde expresó su preocupación por el contenido del proyecto y previó un panorama complicado en la votación en la Cámara de Diputados.

Una reforma que retrocede en derechos laborales

Durante la conversación, Paulón señaló que la iniciativa oficial representa un retroceso en derechos laborales. Afirmó que una gran parte de la oposición se opone al proyecto en términos generales, aunque admitió que algunos bloques podrían respaldar al oficialismo.

Nuevas modalidades laborales: ¿progreso o desprotección?

El legislador criticó la redefinición del vínculo laboral que el proyecto propone, sosteniendo que conceptos como “soberanía del tiempo” encubren modalidades de trabajo que despojan a los empleados de derechos fundamentales, como vacaciones, aguinaldo y estabilidad laboral.

Impacto del artículo 44 en el debate público

El artículo 44, que aborda las licencias por enfermedad, generó gran controversia y, según Paulón, ha permitido visibilizar las implicancias generales de la reforma, que a su juicio tiene una marcada orientación antitrabajador.

Controversia por el Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los puntos más cuestionados por Paulón es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), planteado para alterar el sistema de indemnizaciones. Este esquema, según advirtió, podría trasladar riesgos significativos hacia los trabajadores, afectando incluso el sistema jubilatorio al usar su salario y aportes previsionales para financiar despidos.

Preocupaciones sobre la gestión del FAL

El diputado manifestó su inquietud respecto a la gestión de estos fondos, que quedarían a merced de estructuras financieras con amplia discrecionalidad sobre su destino.

Escenario parlamentario incierto

De cara a la votación, Paulón anticipa que el proyecto podría conseguir entre 137 y 140 votos favorables, aunque destacó que varios puntos dentro del proyecto podrían sufrir modificaciones, sobre todo si aliados del oficialismo deciden distanciarse.

Incertidumbre jurídica en la justicia laboral

Otro aspecto relevante señalado por Paulón es la propuesta de transferir competencias del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida, advirtió, podría generar incertidumbre jurídica y afectar el funcionamiento de la justicia laboral, con un impacto negativo en miles de causas en curso.

El diputado concluyó que este tema será crucial en las discusiones futuras relacionadas con la reforma, pudiendo abrir nuevos conflictos institucionales.