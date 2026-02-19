Bancarias y billeteras: guerra por un negocio multimillonario

La industria fintech se encuentra en un momento crucial a medida que la Cámara de Diputados analiza la Reforma Laboral, que originalmente les ofrecía a las billeteras no bancarias la oportunidad de participar en el negocio de las cuentas de sueldo.

Las empresas del sector fintech aguardan con expectativa que se les permita acceder a este lucrativo mercado, aunque ya se prevé un resultado intermedio que podría beneficiar a las billeteras.

La Tensión entre Fintech y Bancos

Dentro del ecosistema financiero argentino, se reconocen tres grupos bien definidos. El PRO se presenta como un fuerte aliado para revitalizar la competencia. Cristián Ritondo, líder del bloque, aboga por que se reanude la posibilidad de que las billeteras puedan pagar sueldos.

No es casualidad que, durante el mandato de Mauricio Macri, el Banco Central, bajo Federico Sturzenegger, sentara las bases normativas que impulsaron el crecimiento de las fintech y modernizaron el sistema de pagos.

Uno de los últimos movimientos durante esa administración fue la habilitación de cuentas virtuales para el pago de sueldos, rompiendo el monopolio de las cuentas bancarias y entregando más opciones a los usuarios.

El Poder del Gremialismo

Voceros del sector señalan que la brecha política es evidente. Funcionales del PRO tienden a ser más abiertos hacia las fintech, mientras que algunos del peronismo muestran inclinaciones hacia los intereses bancarios. Un claro ejemplo es Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, quien ha preparado un proyecto de ley para incluir a los empleados fintech en su gremio, en línea con los intereses del sector bancario.

Una Estrategia de Empate

A pesar de que una resolución favorable parece lejana, muchos ejecutivos buscan un «empate» que permita a las billeteras acceder a salarios. Esto implica ajustar la legislación vigente para que no se excluya a las fintech de este sector.

En la actualidad, la Ley de Contrato de Trabajo especifica que los salarios pueden ser depositados en “entidad bancaria” o en “otras categorías de entidades que sean consideradas aptas”, lo que podría abrir una puerta para las billeteras.

Un Mercadeo de 14 Cifras

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo indica que hay 10 millones de empleados en relación de dependencia en Argentina, con una masa salarial total que asciende a $16 billones.

Dicho de otra manera, mensualmente circulan casi u$s12.000 millones en sueldos, lo que representa una oportunidad demasiado grande para dejar pasar.

El negocio millonario que podría desbloquear la reforma laboral para las fintech.

Desafíos y Oportunidades

Hoy, gran parte de esos fondos fluye exclusivamente hacia los bancos. Aunque algunas billeteras están implementando funcionalidades para programar transferencias, todavía enfrentan grandes obstáculos.

A los ojos de los directivos de fintech, la situación actual significa que los bancos están obteniendo beneficios sin enfrentar competencia. «Las condiciones actuales favorecen a los bancos, lo que complica aún más nuestro acceso al mercado», comenta un ejecutivo.

Controversias en la Regulación

La seguridad es uno de los argumentos que los bancos esgrimen para evitar que las fintech ingresen al mercado de pagos de sueldos. Sin embargo, desde la Cámara Argentina Fintech se argumenta que la propuesta busca ampliar los derechos de los usuarios y adecuar la normativa a la realidad actual.

Mientras tanto, Mercado Pago, la billetera líder en el país, sigue expectante ante la posibilidad de obtener una licencia bancaria que le permita ofrecer cuentas sueldo, independientemente del desenlace de las discusiones legislativas.

El debate se intensifica, y la industria fintech espera que el resultado llegue con puertas abiertas. La gestión de salarios no solo generará una nueva base de clientes, sino que permitirá un control más eficiente y predecible sobre un aspecto crucial del sistema financiero.