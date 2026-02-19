José María Balcázar evaluará a ministros y podría haber cambios en el Gabinete

El nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, ha dejado claro que no se contempla un indulto para el expresidente Pedro Castillo, afirmando que el proceso legal seguirá su curso. Su enfoque inicial está centrado en asegurar la paz y la estabilidad del país.

En su primera conferencia tras asumir el cargo, Balcázar especificó las prioridades de su gobierno en medio de un ambiente de creciente inseguridad y expectativas económicas. Reiteró que su administración promoverá un ambiente de paz a través del consenso político.

Compromiso con la Seguridad Ciudadana

Durante su charla con los medios, el presidente enfatizó que uno de los principales desafíos será la inseguridad ciudadana, un problema que considera urgente. “Vamos a trabajar con los ministros para abordar este fenómeno”, destacó, dejando entrever una evaluación integral de su gabinete en los próximos días.

Evaluación Ministerial y Economía Estable

Balcázar subrayó la importancia de mantener una línea económica clara y estable. Aseguró que conversará con la ministra de Economía para asegurar que ninguna decisión abrupta afecte los mercados. “Los agentes económicos deben estar tranquilos”, indicó.

Sin Más Indultos a Castillo

Las preguntas sobre un posible indulto para Pedro Castillo fueron frecuentes. Balcázar fue categórico: “No, no está en juego eso. Es un proceso que sigue con la Corte Suprema”. Estas declaraciones buscan reafirmar el respeto por el sistema judicial y la separación de poderes.

Promoción del Diálogo Político

El presidente también resaltó la necesidad de un diálogo político sólido como herramienta para la gobernabilidad. “El diálogo será crucial para llegar a consensos. No vengo a pelearme con nadie; quiero que este país retome la tranquilidad”, afirmó.

Acercamientos y Unidad Nacional

Balcázar expresó su intención de superar divisiones ideológicas, enfatizando que no tiene enemigos políticos. Su enfoque conciliador se extendió incluso a figuras como Keiko Fujimori, quien no percibe como una adversaria. “Yo no soy enemigo de nadie”, sentenció.

Una Gestión de Consenso

Sobre su elección, el presidente mencionó que fue un proceso de consenso amplío, asegurando que está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas del país. “No hay un grupo privilegiado; todas las bancadas han votado,” concluyó con un tono optimista.