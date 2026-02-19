Tim Wilson Retrae Comenta sobre el Mandato de Empleo Total del RBA

En sus primeros días como nuevo tesorero de la oposición, Tim Wilson defendió una revisión del mandato de la Reserva Federal, sugiriendo que el enfoque principal debería ser contener la inflación, a pesar de las críticas que señalaban que esto podría resultar en mayores tasas de interés y desempleo.

Propuesta de Wilson: Priorizar la Inflación

Wilson expresó que la Reserva Federal debería centrarse principalmente en reducir la inflación luego de un sorpresivo aumento en el crecimiento de precios, lo que llevó al consejo dirigido por Michele Bullock a aumentar las tasas por primera vez en dos años.

Críticas de la Oposición

Las declaraciones de Wilson fueron rápidamente criticadas por el tesorero actual, Jim Chalmers, y la secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus. Ambos argumentaron que su enfoque podría incrementar la tasa de desempleo.

Chalmers enfatizó que el mandato dual ha sido un pilar de la política económica australiana desde su introducción por John Howard y Peter Costello, señalando que un cambio radical en este enfoque podría llevar a una mayor desocupación.

¿Un Viento de Cambio o Peligro en la Economía?

Tim Wilson, por su parte, reafirmó su apoyo al mandato dual, pero insistió en que la Reserva Federal no ha estado cumpliendo sus objetivos, repitiendo que la inflación había superado las expectativas y que no había una crisis de desempleo en el país.

Análisis de la Inflación

Según datos recientes, la tasa de inflación alcanzó el 3.8% en diciembre, en comparación con un mínimo de 1.9% en junio del año pasado. Esto llevó a Wilson a cuestionar las decisiones pasadas de la Reserva Federal y su capacidad para controlar la inflación.

Apoyo en el Partido

El nuevo líder de la oposición, Angus Taylor, no se comprometió a eliminar el mandato dual, pero respaldó la postura de Wilson sobre la inflación, afirmando que era necesario hacer un esfuerzo significativo para reducirla y así restaurar el nivel de vida de los australianos.

Desafíos Fiscales y Reformas Propuestas

En una conversación reciente, Wilson también criticó la alta tasa impositiva del 47% que afecta a los ingresos superiores a $190,000, señalando que esto desincentiva el trabajo. Sugirió que es hora de abrir un debate robusto sobre la política fiscal que permita a los australianos arriesgarse y emprender.

El futuro de la economía australiana parece depender de cómo se manejen las tensiones entre el enfoque actual de la Reserva Federal y las propuestas de la oposición. La presión por una revisión de los mandatos económicos es cada vez más palpable mientras los sectores político y empresarial observan de cerca las decisiones que se tomen.