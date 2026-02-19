Provincia destina $10,5 millones para apoyar a pymes industriales

El Gobierno de Córdoba anuncia el lanzamiento de la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, un programa vital que brindará recursos destinados a mejorar la calidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde el 23 de febrero, las pymes podrán inscribirse para acceder a aportes de hasta $10.500.000 para financiar certificaciones de calidad. La inscripción estará abierta hasta el 23 de marzo y se realizará de manera 100% digital.

Impulso a las pymes locales

El programa busca integrar a las empresas en sistemas de gestión de calidad que les permitan elevar su competitividad y eficiencia en los mercados. Las empresas interesadas en obtener la certificación ISO 9001:2015 podrán acceder a un aporte de hasta $10.000.000, mientras que las que opten por certificaciones como HACCP, IATF 16949, ISO 14001 y otras, podrán recibir hasta $10.500.000.

Requisitos para la participación

Las pymes deberán desarrollar un proyecto que no exceda los 12 meses, seleccionar un consultor del Registro habilitado y elegir una entidad certificadora. Es importante que cada empresa presente una documentación digital conforme a los requerimientos establecidos.

Evaluación de proyectos

Un comité evaluador compuesto por representantes de organismos públicos y privados decidirá qué proyectos recibirán el financiamiento, teniendo en cuenta la viabilidad y el potencial impacto productivo.

Consultores interesados

Los consultores que deseen participar en este programa deberán registrarse a través de CiDi Nivel 2 si no lo han hecho en rondas anteriores.