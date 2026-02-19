jueves, febrero 19, 2026
InicioSociedadProvincia destina $10,5 millones para apoyar a pymes industriales
Sociedad

Provincia destina $10,5 millones para apoyar a pymes industriales

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
4

Córdoba impulsa la competitividad de pymes con nueva convocatoria de certificaciones

El Gobierno de Córdoba anuncia el lanzamiento de la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, un programa vital que brindará recursos destinados a mejorar la calidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde el 23 de febrero, las pymes podrán inscribirse para acceder a aportes de hasta $10.500.000 para financiar certificaciones de calidad. La inscripción estará abierta hasta el 23 de marzo y se realizará de manera 100% digital.

Impulso a las pymes locales

El programa busca integrar a las empresas en sistemas de gestión de calidad que les permitan elevar su competitividad y eficiencia en los mercados. Las empresas interesadas en obtener la certificación ISO 9001:2015 podrán acceder a un aporte de hasta $10.000.000, mientras que las que opten por certificaciones como HACCP, IATF 16949, ISO 14001 y otras, podrán recibir hasta $10.500.000.

Requisitos para la participación

Las pymes deberán desarrollar un proyecto que no exceda los 12 meses, seleccionar un consultor del Registro habilitado y elegir una entidad certificadora. Es importante que cada empresa presente una documentación digital conforme a los requerimientos establecidos.

Evaluación de proyectos

Un comité evaluador compuesto por representantes de organismos públicos y privados decidirá qué proyectos recibirán el financiamiento, teniendo en cuenta la viabilidad y el potencial impacto productivo.

Consultores interesados

Los consultores que deseen participar en este programa deberán registrarse a través de CiDi Nivel 2 si no lo han hecho en rondas anteriores.

Artículo anterior
Tim Wilson Retrae Comenta sobre el Mandato de Empleo Total del RBA
Artículo siguiente
“2026 en la Mira: La Alerta Industrial Tras el Caso Fate”
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments