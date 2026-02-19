Provincia destina $10,5 millones para apoyar a pymes industriales

Córdoba impulsa la competitividad de pymes con nueva convocatoria de certificaciones
El Gobierno de Córdoba anuncia el lanzamiento de la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, un programa vital que brindará recursos destinados a mejorar la calidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Desde el 23 de febrero, las pymes podrán inscribirse para acceder a aportes de hasta $10.500.000 para financiar certificaciones de calidad. La inscripción estará abierta hasta el 23 de marzo y se realizará de manera 100% digital.
Impulso a las pymes locales
El programa busca integrar a las empresas en sistemas de gestión de calidad que les permitan elevar su competitividad y eficiencia en los mercados. Las empresas interesadas en obtener la certificación ISO 9001:2015 podrán acceder a un aporte de hasta $10.000.000, mientras que las que opten por certificaciones como HACCP, IATF 16949, ISO 14001 y otras, podrán recibir hasta $10.500.000.
Requisitos para la participación
Las pymes deberán desarrollar un proyecto que no exceda los 12 meses, seleccionar un consultor del Registro habilitado y elegir una entidad certificadora. Es importante que cada empresa presente una documentación digital conforme a los requerimientos establecidos.
Evaluación de proyectos
Un comité evaluador compuesto por representantes de organismos públicos y privados decidirá qué proyectos recibirán el financiamiento, teniendo en cuenta la viabilidad y el potencial impacto productivo.
Consultores interesados
Los consultores que deseen participar en este programa deberán registrarse a través de CiDi Nivel 2 si no lo han hecho en rondas anteriores.